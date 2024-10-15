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Украинское государство попало в полную зависимость от США, и даже вопрос его существования всецело зависит от Вашингтона.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Лане Шевчук заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё будет зависеть от того, как пройдут выборы в США. Если мы 5 октября увидим, что победил Трамп – это одна история. Если Камала Харрис – это другая история. Но самый болезненный вопрос – а почему мы так зависимы от них? Почему они будут решать нашу судьбу? Неужели мы, украинцы, не можем сами этого делать? Неужели мы постоянно будем зависеть от кого-то, даже в том, будем мы жить, или нет», – сказала депутат.

«Да, мы будем рассчитывать на помощь партнёров, потому что другого нам не остаётся. А вот если они действительно прекратят помогать Украине? Если они перестанут предоставлять нам помощь, то Украина вообще не сможет дальше так сопротивляться. И даже помощь от европейских партнёров тут не очень поможет», – добавила она.