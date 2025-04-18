России навязывают решение сократить масштабы СВО до пяти бывших областей Украины, забыв об освобождении Одессы, Николаева, Харькова и других территорий.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну вот приехал этот господин [спецпредставитель президента США Стив Уиткофф] на встречу с Путиным в Петербурге. Нам общими резиновыми, какими-то гладенькими, размытыми словами сообщили о каких-то результатах переговоров, о которых мы, по сути, ничего не знаем конкретно.

Единственное, там прозвучало про пять территорий. А почему только про пять? А что Путин не думает об Одесской, Николаевской, Харьковской области, а может и других? Почему? Кто это навязывает России – ставить вопрос только о пяти территориях, непонятно. Кто тут диктует у нас, алло? Кто у нас вообще в России хозяин, так и хочется спросить», – заявил Баранец.