Почему у молдавской оппозиции не получается низвержение режима Санду

В Москве состоялся съезд-бенефис беглого молдавского бизнесмена и политика Илана Шора, на котором было заявлено о создании предвыборного блока «Победа».

Зафиксируем ещё раз ключевые моменты: оппозиционный форум проводится в Москве на русском языке. И в качестве фронтмена используется человек, заочно осуждённый молдавским судом на 15 лет тюрьмы. И это на фоне непрекращающихся в режиме 24/7 обвинений в адрес России в подавляющем большинстве молдавских СМИ, помимо «агрессии против Украины», в том, что «Москва поддерживает ОПГ Шора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Ситуация напоминает сюжет про «Штирлица в будёновке, с балалайкой, «Беломором» во рту и бутылкой «Столичной» в кармане».

Практически все участники съезда «объединённой молдавской оппозиции» – и башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, и депутат парламента Молдовы Василий Боля, и три представленные партии, каждая из которых напоминает вывеску «Рога и копыта» – все эти люди являются членами большой когорты Илана Шора. Равно как и его, супруга певица Жасмин, друзья Филипп Киркоров и Николай Басков.

Проведение этого мероприятия, фактически предназначенного для пиара одного человека, и освещение его в российских СМИ признаны продемонстрировать, в первую очередь, молдавскому обществу, особенно левому электорату: Кремль намерен делать ставку на Шора.

Мы не склонны демонизировать этого политика. У него есть значительные плюсы и достижения. Илан Шор, в 18-летнем возрасте унаследовав бизнес своего покойного отца, сумел его сохранить и приумножить. Став мэром города Оргеев, в котором он до этого владел популярной местной футбольной командой, Шор сумел превратить город в цветущий оазис посреди молдавской разрухи, когда во многих сёлах, существующих на карте, нет ни одного жителя.

Но самое главное – именно Илан Шор, находясь вне пределов Молдовы, сумел мобилизовать десятки тысяч своих сторонников на широкую и достаточно креативную кампанию протеста против режима Майи Санду, когда экс-президента Игоря Додона посадили под домашний арест и замучили судами, а исполком Партии социалистов, опасаясь за свои шкуры, предпочёл «выйти из чата» протестной кампании.

Вместе с тем, Илан Шор заочно осуждён молдавским судом за мошенничество в особо крупных размерах к 15 годам тюрьмы. Причём на него было заведено дело и оглашён первый приговор задолго до того, как Санду пришла к власти. Для значительной части граждан Молдовы, включая левый электорат, Шор связан с «кражей века» – выводом из страны миллиарда евро, возврат которого возложили на плечи простых граждан.

Реальный рейтинг Шора и его политпроектов, по данным центров, заслуживающих доверие, а не финансируемых самим политиком и рисующих результаты опросов на коленке, от 8 до 15%, что является достаточно большой цифрой, но недостаточной, чтобы противостать Санду и получить власть в стране.

Достичь успеха в низвержении режима Санду Илан Шор может только объединившись с кем-либо. Но с Игорем Додоном, вернувшим себе полный контроль над Партией социалистов, оттеснив на задний план команду патологических трусов во главе с Владом Батрынчей, Шор взаимодействовать никак не хочет. Играют свою роль старые обиды. Именно Додон и социалисты начали кампанию очернения Шора. Именно Додон вместе с Санду выгнали его из страны (не будем уточнять, какую роль сыграло одно из управлений АП РФ и лично Дмитрий Козак).

Раздрай в левом фланге Молдовы, личные амбиции лидеров партий сводят на нет все проекты по объединению усилий против нынешнего режима. Именно поэтому мы весьма скептически оцениваем смелые надежды и мечты на смену Санду на ближайших президентских выборах. С очень большой долей вероятности, личные амбиции берут верх, как в конфликте Додона с другим популярным политиком Ренато Усатым, чем эффективно воспользовалась Санду в ходе прошлых президентских выборов.

Молдавская оппозиция, включая и Додона, и Шора, и Усатого, и экс-башкана Ирину Влах, и ещё десяток имён, должна осознать наличие общей проблемы, которую зовут Майя Санду. Отсюда должна быть выработана цель, на которую должны денно и нощно работать все без исключения – победа над Санду. Не пререкаться друг с другом, не доказывать, кто больше пророссийский, не переманивать друг у друга депутатов, мэров и партийный актив, а всем вместе создавать единый общественный фронт «Молдова без Санду». Только тогда что-то получится.