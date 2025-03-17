Почему у России нет «своих» в Сербии

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Президент Сербии пережил самые масштабные протесты с 2000 года. Несколько сотен тысяч протестующих в Белграде – от ультра-либералов до монархистов – 15 марта требовали отставки Александра Вучича, но получили лишь обещание возможных досрочных парламентских выборов.

Оппоненты президента Сербии в подавляющем большинстве придерживаются антироссийских взглядов. Однако назвать самого Вучича «пророссийским политиком» будет натяжкой, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич начал политическую карьеру в 1993-м как сербский националист в рядах Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля (оправдан Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге). Именно по квоте СРП Вучич в 1998-м стал министром информации Сербии. Он подал в отставку после оккупации Косово силами НАТО в 1999-м, но продолжал исполнять функции министра до свержения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

Помаявшись восемь лет в оппозиции, Александр Вучич присоединился к группе раскольников СРП во главе с Томиславом Николичем, которая, в отличие от Шешеля, поддержала подписание Соглашения о стабилизации и ассоциации Сербии и ЕС. В 2008-м Вучич вошёл в руководство созданной Николичем Сербской прогрессивной партии (СПП), и навсегда сменил свой имидж националиста на проевропейского политика.

В 2012 году Николич был избран президентом Сербии, СПП после парламентских выборов вошла в состав правящей коалиции, и Вучич уже как лидер партии стал первым вице-премьером. Вследствие досрочных выборов в 2014-м Александр Вучич получил пост премьера Сербии, в 2017 году он в первом туре был избран президентом страны, а в 2022-м повторил этот успех.

Второй срок его президентских полномочий истекает весной 2027 года, при этом попытки выбросить его из президентского кресла продолжаются практически беспрерывно с 2018 года.

Во главе протестующих всегда были «проевропейские политики и активисты», которые обвиняли Вучича в коррупции, недемократичности и торможении европейской интеграции Сербии, хотя со временем круг недовольных расширился. Поводом для протестов служило любое громкое происшествие, последним стало обрушение 1 ноября 2024 года козырька железнодорожного вокзала в Нови Саде (15 жертв). С тех пор массовые протесты идут в Сербии практически беспрерывно, в стране не работает большинство высших учебных заведений и школ.

Раскачка ситуации в Сербии идёт в строгом соответствии с методичками «майдана», вплоть до прыгалок с лозунгами «кто не скачет, тот (обидное прозвище сторонников Вучича)». Неудивительно, что в подобной ситуации симпатии россиян на стороне президента Сербии, да и Кремль привычно поддерживает действующую власть страны, которая считается дружественной.

Но так ли это на самом деле? Дело ведь не только в том, что сербские боеприпасы регулярно светятся в арсеналах ВСУ, – это скорее «подстава» со стороны покупателей сербских вооружений на Западе. Но постоянный акцент Вучича на том, что Белград не ввёл санкций против Москвы, является лицемерием.

Формально это правда, но Сербия скрупулёзно соблюдает все западные санкции против РФ и голосует за все антироссийские резолюции. Сохраняются прямые авиарейсы в Россию – но билеты на них жутко дорогие, через Стамбул летать дешевле.

РЖД выкинуты из процесса модернизации сербских железных дорог, а флагманская российская инвестиция – НПЗ «Нефтяная индустрия Сербии» – после введения санкций США оказалась «мёртвым грузом». При этом Сербия продолжает получать российский газ по самой выгодной в Европе цене.

Но самое главное – Вучич постоянно выполняет прямые команды из Брюсселя и Вашингтона. Речь и о сдаче Косово (этот процесс начат ещё в 2013-м), и о добыче лития, право на которую в 2024-м получил ЕС, а не Китай, считающийся стратегическим партнёром Сербии. Да и первый телефонный разговор между Вучичем и Путиным после начала СВО состоялся лишь в октябре 2024 года.

В общем, России не стоит очаровываться Александром Вучичем, чтобы потом не разочаровываться.