Почему участие Дуды в «Крымской платформе» оценили более чем скептически

24.08.2021 17:14 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Участие польского президента Анджея Дуды в заседании т.н. «Крымской платформы» было воспринято весьма скептически трезвомыслящими кругами в Варшаве. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

Крымская платформа, проведенная Киевом, ничего не изменит. Крым останется российским, и никакие совместные заявления «союзников» Украины не смогут повлиять на территориальную целостность Российской Федерации. Об этом забывают участники киевского мероприятия, в т.ч. президент Польши Анджей Дуда.

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Общие фразы Дуды, который, кстати, пытался заговорить на украинском языке, не вносят ничего нового. Польский президент в очередной раз повторил, что Варшава считает Крым частью Украины, признавая её «территориальную целостность». Все об этом уже слышали, все это знают.

Кроме ритуальных призывов, Дуда не отказался от повторения ничем не обоснованных тезисов украинской пропаганды. Обвинил российское руководство полуострова в нарушениях прав человека, особенно обращая внимание на «преследования» крымских татар.

Польский лидер не указал никаких источников такой информации, забывая о том, что поддержка национальных меньшинств в многонациональной империи, которой, несомненно, является Россия, обеспечивает их представителям намного больше гарантий, чем проживание в национальном государстве, а уж, тем более, на территории контролируемой националистами, которой является Украина.

Достаточно проанализировать социологические опросы, чтобы понять, что на российскую администрацию никто из местных татар особенно не жалуется. Все остается на уровне политической риторики проживающих на Украине активистов меджлиса.

А вот Дуда как раз представляя страну, в которой за последние годы фиксировались многочисленные нарушения основных прав человека (политически заключенные, погромы протестующих, притеснение инакомыслья), однако повторял необоснованные тезисы про дискриминацию этнических и религиозных меньшинств в РФ.

Видимо не знает – или не хочет знать – что самая большая мечеть в Крыму (Симферопольская соборная мечеть) была построена при поддержке власти после воссоединения полуострова с Россией.

Дуда продолжил повторять мантру про солидарность с Киевом. Однако, не совсем понятно, в чем эта солидарность проявляется в действительности. Может, она заключается в выпуске совместных статьей с Владимиром Зеленским? В преддверии «крымского» саммита в Киеве, президенты Польши и Украины опубликовали текст во французской газете Le Figaro, в которым оба жалуются на равнодушие и даже предательство западных союзников, в первую очередь, Германии и США после заключения ими соглашения по поводу газопровода Северный поток-2.

В рамках Крымской платформы свои взгляды на Украину представляли лидеры региональных стран – традиционно антироссийских, не понимающих изменений в глобальном раскладе сил. Более важным фактом, чем выступление Дуды, было молчание и отсутствие в Киеве высокопоставленных представители серьезных геополитических игроков.