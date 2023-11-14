Почему Украина никогда не ударит по российской энергетике

Елена Острякова.  
14.11.2023 23:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Энергетика


Угрозы министра энергетики Украины Германа Галущенко нанести военные удары по энергетической системе России никогда не будут реализованы, поскольку Киев извлекает выгоду из ближайших таких объектов.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика.Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозы министра энергетики Украины Германа Галущенко нанести военные удары по энергетической системе России никогда...

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«Это южная ветка нефтепровода «Дружба» и газотранспортная система Украины. Это два главных нефтегазовых объекта связанных с РФ, которые находятся в непосредственной близости от подконтрольной Киеву территории. Скажу страшное (вдруг Герман Галущенко об этом не знает): по территории Украины прокачиваются российская нефть и российский газ», – заявил Фролов.

Он отметил, что за почти два года СВО Украина ничего не сделала с российскими трубопроводами. Напротив, она постоянно повышает тарифы за транзит и таким образом вымогает деньги.

Напомним, Галущенко допустил «справедливые» удары по российской инфраструктуре в интервью американскому изданию «Политико».

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