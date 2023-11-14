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Угрозы министра энергетики Украины Германа Галущенко нанести военные удары по энергетической системе России никогда не будут реализованы, поскольку Киев извлекает выгоду из ближайших таких объектов.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика.Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это южная ветка нефтепровода «Дружба» и газотранспортная система Украины. Это два главных нефтегазовых объекта связанных с РФ, которые находятся в непосредственной близости от подконтрольной Киеву территории. Скажу страшное (вдруг Герман Галущенко об этом не знает): по территории Украины прокачиваются российская нефть и российский газ», – заявил Фролов.

Он отметил, что за почти два года СВО Украина ничего не сделала с российскими трубопроводами. Напротив, она постоянно повышает тарифы за транзит и таким образом вымогает деньги.

Напомним, Галущенко допустил «справедливые» удары по российской инфраструктуре в интервью американскому изданию «Политико».