Почему Украина срочно погасила скандал с захватом танкера

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Минувшей ночью моряки с захваченного Украиной у берегов Измаила танкера «Neyma» вернулись в Россию – авиарейсом через соседнюю Молдову. Таким образом, вопреки прогнозам о том, что Киев пытается «пополнить обменный фонд», украинцы оставили себе только судно – официально оно числится вещдоком по делу о скандальной попытке прохода катеров ВМСУ через Керченский пролив.

Занимающийся составлением санкционного списка против Крыма член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко уверяет, что никакой конспирологии в истории с захватом танкера нет, – судно не так давно сменило владельца, также поменялся и экипаж.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я почти уверен, что никакой конспирологии в этом нет. Скорее, просто недооценка рисков со стороны нового владельца судна. Уверен, что компании-владельцу, что купила судно в феврале 2019 – это ALTOMAR SHIPPING LTD (ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia) – всучили его, скорее всего, дешево, чтобы что-то получить. Продавцом был ликвидатор имущества, потому что предыдущий владелец обанкротился. Новый владелец не имел никакого отношения к инциденту под мостом, поэтому спокойно шли на ремонт, или осмотр после приобретения судна, в Измаил. Почему в Измаил? – потому что там дешевле, чем в РФ», – пишет Клименко в своем блоге.

По его данным, украинские силовики должны были задержать танкер не только из-за инцидента возле Крымского моста – судно было зафиксировано в 2017 году у берегов российского полуострова, который посещало вопреки санкциям Киева.

«То есть, две причины для его задержания. А о крымском «черном список» новые владельцы, пожалуй, забыли, потому что давно уже никто из «списочников» не заходил в наши порты, зная, что будет арест», – пишет Клименко.

Украинский политолог Руслан Бортник накануне в эфире телеканала ZiK пояснял, что история с танкером оказалась сложной для президента Владимира Зеленского.

«Сейчас Зеленскому очень сложно. С одной стороны, отпустить этот танкер – будет критика из патриотического лагеря, если его выпустить без основания. Не выпустить – это риск того, что будет спровоцирован новый кризис в Азовском и Черном морях. Несвоевременная ситуация. Если бы я был на месте президента, руководства СБУ, я бы максимально пытался обеспечить быстрое судебное рассмотрение этого дела, на протяжении нескольких дней. Чтобы расставить точки над «i» – тот ли это танкер, тот ли это владелец. В этих деталях надо быстро разобраться, чтобы не проиграть больше», – сказал Бортник.

Кризис в Украине уже всем надоел и исчерпал себя, считает политолог.

«Потенциал – политический, экономический, военный – этот кризис исчерпал. Все уже заработали на этом политические и финансовые очки. Дальше этот кризис просто истощает все стороны, он уже не нужен. Появились условия для перезагрузки, «перестройки» Горбачева для всей ситуации. Есть возможность заключить новые мирные соглашения», – сказал Бортник.