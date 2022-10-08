Почему Украина стала открещиваться от подрыва Крымского моста

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Новости Украины

Власти Украины стали открещиваться от причастности к подрыву Крымского моста, хотя еще утром чиновники в Киеве публично анонсировали новые теракты, а украинские и американские СМИ сообщали о том, что диверсия возле Керчи организована СБУ.

Американская пресса сообщает о причастности спецслужб Украины к теракту

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Один из украинских чиновников, сменивших показания, советник офиса президента Михаил Подоляк. После обеда он выступил с новым заявлением, целью которого является вброс версии о том, что подрыв моста – якобы результат внутрироссийских разборок.

«В офисе Зеленского пошли на попятную и теперь заявляют, что Россия, мол, сама (!) взорвала Крымский мост. Не иначе как в США проснулись кураторы и уточнили вводные по методичке. То же мы слышали и про Запорожскую АЭС, и про мирных жителей Донбасса. Они якобы сами себя обстреливали восемь лет подряд», – напоминает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Обозреватель Егор Холмогоров поясняет, почему на Украине вдруг начали «менять показания».

«Хохлы сейчас радостно орут, что это они, но скоро им объяснят, что быть террористами, использующими смертников, – не лучшее реноме. Тогда они начнут, раздувая щеки, рассказывать и разгонять про свое супероружие, какие-нибудь американские, британские, марсианские ракеты, которыми они точно ударили по «символу оккупации». Не ведитесь и ни в коем случае не помогайте им отмазываться, разгоняя эту тему. Не будьте идиотами», – поясняет Холмогоров.

Тем временем, существующая на гранты Запада организация «Чесно» отрапортовала о запуске фотозоны, где все желающие могут позировать на фоне коллажа с горящим Крымским мостом. Он сделан в виде почтовой марки – с намёком на вышедшую перед этим на Украине марку, посвященную потоплению крейсера «Москва».

К слову, после гибели флагмана Черноморского флота, вопреки ожиданиям, российская армия никаких сокрушительных ответных ударов не предприняла, более того, вскоре объявила о «жесте доброй воли» по отступлению с острова Змеиный, недалеко от которого произошел пожар на корабле.