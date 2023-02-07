Почему Украина устроила Одессе темную

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«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город»…

Наш город, правда, не средиземный, а черноморский, зато так же ненавидимый прокураторишкой, как Иерусалим Пилатом, а значит годящийся для бесчеловечных экспериментов над его жителями.

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Да, вам, наверное, уже набила оскомину фраза «в Одессе опять блэкаут», кочующая из новости в новость. Но только не «опять», а с 15 ноября 2022 года — cогласно гебельсовской пропаганде, «после массированного ракетного удара по украинской энергосистеме». Не по Одессе, заметьте. Но когда Львов сияет иллюминацией, «третий город Российской империи» погружается во тьму.

Даже на праздники электричество вырубали — включая новый год и православное Рождество (ну, это понятно). А прокураторишко, как мы помним, грозил — ишь, что удумали, дороги в знак протеста во время войны перекрывать! И посылал разгонять отчаявшийся мирняк не жэковского дворника, а зондеркоманды СБУ и военкомов с повестками.

А о гаданиях по отключениям света я уже писал: если он пропадает, значит вскоре нам сообщат об очередном ракетном ударе. Если удара не следует (как правило, не следует), то заводят на полчаса деморализующую воздушную тревогу. Февральское же ноу-хау охарактеризовалось тем, что свет отсутствовал вообще без какой-либо причины, пока в массы не была запущена истерия о масштабной аварии.

Итак, официальная версия:

«4 февраля произошли две масштабные аварии на ключевой подстанции «Укрэнерго». Она питала Одессу и Одесский район».

Вот только свет вместе с водой тотально пропали еще 3 февраля — сначала пропали, а авария уже потом случилась, гм…

«Оборудование просто исчерпало свой технический ресурс после предварительных атак ракетами и дронами. Конечно, такое оборудование имеет больший процент выхода из строя, чем то, которое не подвергалось атакам» — заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на экстренно собранном в Одессе брифинге.

Да вот беда, никаких доказательств разрушений на объектах инфраструктуры — ни фото, ни видео, ни заключений экспертов о конкретных поломках, ни даже названий подстанций и их локаций так и не было предъявлено. Оттого народ и взроптал:

«Так может оборудование попросту не чинилось и не менялось еще с советских времен, а латалось слюнями и палками, тогда как в драконовские тарифы на электроэнергию его модернизация всегда была заложена?».

Даже наивняк с розовыми пони задались таким вопросом. Но их тут же осадил гауляйтер области Максим Марченко:

«Я понимаю, что информация, которую мы предоставляем, не открывает полной картины. В условиях войны враг всегда использует данные, которые мы предоставляем, поэтому мы очень осторожно освещаем для широкой общественности ту информацию, которую можем. Слава Украине!».

Как итог, Одесса пребывает в двух реальностях:

1. Дети отправлены на внеплановые каникулы, волонтеры из «пунктов нэзламности» обогревают люд путем вырубания деревьев — какие под руку попадутся, и отправления дров в «буржуйки», постоянно воют сирены пожарных машин, ибо и в квартирах народ пытается согреться альтернативными способами и, видимо, тоже что-то рубит и поджигает, а по соцсетям бродят лайфхаки «Как согреть суп на свечке» и «Как раздвинуть двери в застрявшем лифте, чтобы дышать». Воды тоже нет.

2. Пропаганда трубит: «Одесса получила 82 генератора большой мощности для критической инфраструктуры». Для критической, понимаете — то есть не у мирняка свет будет, а у военкомов, бодро раздающих повестки, например. Только я вам больше скажу — в военкоматах электричество и так есть. Так для чего генераторы?..

Подопытному же сегменту, то есть обычным жителям города, сообщили, что к 10 февраля энергетики обещают устранить последствия аварий и те наконец-таки увидят свет — правда по графику: два часа света через восемь часов тьмы. И, как говорится, ни в чем себе не отказывайте.

А между тем, на таком подходящем фоне Верховная Рада поддерживает во втором чтении законопроект №8067 о корпоратизации госпредприятия НАЭК «Энергоатом». Что бы это значило? Вот какие версии происходящего высказывают запрещенные на Украине одесские паблики.

«Для начала людей помурыжат со светом еще, чтобы у них сформировалось четкое стремление выбраться из этой тьмы, несмотря на цену за киловатт электроэнергии. Параллельно сейчас сделается реприватизация (т.е., по сути, отжим энергосистемы) из рук олигархов в руки «державы». Потом «держава» в долгах как в шелках проведет инвентаризацию активов. Потом это все ляжет автоматом в залог согласно куче договоров кредитов с МВФ, ЕБРР и т.д. Потом кредиторы введут в управление «Энергоатома» своих «поросят-соросят», которые в рамках «антикризисных мер» начнут оптимизировать расходы структуры (сокращать людей, прикрывать блоки и постепенно делать из страны некогда экспортера энергии в чистого импортера). Теперь многие спросят: «А где люди-то наши в этом раскладе?». Ответ как всегда на поверхности — люди будут уже готовы платить любую цену за 1кВт, которая уж точно будет выше, чем в Европе», – пишет «Типичная Одесса».

Но что же происходит прямо сейчас?

«Беспредел со светом связан с искусственным занижением лимитов энергопотребления для гражданского сектора со стороны местного ДТЭК. В то же время ДТЭК продолжает подключать (и обслуживать) жилые дома к критической инфраструктуре, продавая электричество по совсем другим тарифам. Стоимость 1 кВт в таком случае составляет 7,00 грн., [официально — 1,44 грн.], а подключение от 50000 грн.», – указывает «Одесса без цензуры».

Вы поинтересуетесь, а почему коснется это всех граждан Украины, а обкатывают схему только на Одессе? Дык, не на Львове же!

Правда, есть и оптимистичный вариант — да потерять Одессу боятся, вот и обкрадывают напоследок.