Почему украинцы не верят в медицину. Итог американских реформ

20.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Одна из версий, почему жители глубинки Украины взбунтовались против прибытия самолёта из Китая – неверие в способность украинской медицины организовать безопасный карантин. Об итогах реформы системы здравоохранения под руководством гражданки США – в материале обозревателя Сергея Устинова.

На днях президент Владимир Зеленский объявил на всю страну о желании изучить результативность проведенной в стране медицинской реформы – как во времена предыдущего министра американки Ульяны Супрун, так и при ее сменщице и тезке Скалецкой, назначенной уже новой Зе-властью.

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По словам Зеленского, о результатах проверки ему доложат перед внедрением второго этапа медреформы, старт которого намечен на 1 апреля. К этому времени обществу нелишне будет узнать, чего больше в уже предпринятых новациях – пользы или же, как указывают критики реформы – дезорганизации системы медпомощи, а фактически – развала отрасли.

В общем, желание главы государства похвальное. Жаль, немного запоздалое- как говорится, не прошло и года с момента его вступления в должность. Но, лучше поздно, чем никогда. Был бы с этого толк.

А пока у Зеленского будут думать, туда мы идем или не туда, украинские пациенты (практически все общество, ведь заболеть может каждый) и украинское врачебное сообщество живо обсуждают более приземленные вещи, происходящие в отечественном здравоохранении уже сейчас.

Сказать, что люди в шоке, значит, ничего не сказать. Происходящее напоминает погром: один за другим закрываются специализированные диспансеры – туберкулезные и психиатрические. Происходит это под флагом бюджетной оптимизации. За этим бюрократическим эвфемизмом кроется банальное отсутствие денег на содержание таких учреждений. Тысячи пациентов и врачей оказываются перед перспективой быть выкинутыми на улицы. Кого-то закрыли уже, кому-то пришло уведомление о предстоящем сокращении.

География погрома диспансеров обширна – от Павлограда на Днепропетровщине до Чернигова; от Сум до Харькова. Наиболее показательна ситуация в Запорожья. В этом областном центре закрывают не только 75 % действующих тубдиспансеров. Их сотрудников уже предупредили о массовом сокращении. Оно коснется порядка 80% обслуживающего и медицинского персонала. На весь город планируется оставить всего 12 квалифицированных фтизиатров и примерно столько же медсестер. Остальным уже сейчас предлагается искать либо новое место работы вне медицины, либо переквалифицироваться в семейных врачей.

И это несмотря на то, что данным Минздрава в минувшем году Запорожская область заняла первое место в Украине по уровню распространения детского туберкулеза и вошла в первую пятерку по заболеваемости среди взрослых. Наибольший рост наблюдается в самом Запорожье – там лишь в 2018 году было выявлено 1824 больных туберкулезом.

Ранее в том же Запорожье, как пишут местные СМИ, власти уже фактически уничтожили конкурировавшее по качеству лечения с московскими клиниками отделение ортопедии в городской многопрофильной клинической больнице №9. Правда, нынешняя власть тут ни причем, а произошло это еще при Порошенко, однако закрытие уже при Зеленском единственного в городе диспансера для диабетиков лишь подчеркивают полную преемственность курса на уничтожение медицины – независимо от смены властей.

Расположенную в Днепропетровске единственную на Украине спецбольницу для невменяемых убийц закрыли со скандалом еще при Супрун, а содержавшихся там душевнобольных перевели в психиатрические больницы по месту жительства. Теперь вот закрывают и эти диспансеры. И это притом, что в 2017 году Украина стала европейским лидером по количеству психических расстройств. По данным Минсоцполитики, 1,2 миллиона жителей страны страдает от различных расстройств психики, причем, этот показатель с годами лишь растет.

На этом список острых углов реформирования не заканчивается. В рамках подготовки ко второму этапу реформы украинские больницы прошли процесс автономизации, став коммунальными коммерческими предприятиями. Перестав быть привязанными к тарифной сетке, они теперь могут устанавливать зарплаты персоналу по своему усмотрению, но не ниже минимального порога. На практике это уже привело к тому, что там, где врачей пока еще не сокращают, им массово вручают предупреждения о серьезном снижении зарплат.

Так, согласно документу, опубликованному экс-советником министра здравоохранения Евгением Найштетиком, в Кривом Роге медиков предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля – вплоть до минимальной, составляющей сегодня 4,7 тысячи гривен в месяц. Работникам оставили выбор: либо соглашаться на новые условия труда, либо – на выход. Аналогичные предупреждения о переводе на минималку получили медики в Чернигове и Киеве. Более того, эксперты высказывают опасения, что в условиях жесткого бюджетного дефицита многие больницы не смогут платить персоналу даже этого и врачи с медсестрами пополнят ряды безработных.

Самое смешное, что анонсированная причина уменьшения зарплат – тот самый грядущий 1 апреля второй этап медреформы. Рекламируя который врачам наоборот, обещали зарплаты повыше. Но в итоге, вместо повышения зарплат, похоже, устроят День дурака.

На этом фоне реализуемая реформа выглядит как простая перестановка стульев. В условиях, когда на нормальное лечение даже от массовых болезней банально не хватает денег, власть навязывает переход к системе семейных врачей, называя это «реформой первичного звена здравоохранения». По статистике Минздрава уже более 27 миллионов украинцев подписали декларации с семейными врачами, правда, стало ли от этого лечение лучше и доступнее – вопрос.

Еще одно новшество, продавливаемое властями – это страховая медицина. В теории за некоторые услуги будет платить государство, за другие – страховая компания. Первый тип услуг – это консультация терапевта, семейного врача и педиатра, ведение беременности, роды и прочее. Страховка же должна покрывать профилактику, реабилитацию и лекарства. Однако на практике государственная доля в затратах на лечение мизерна: в украинском бюджете на одного пациента выделяется в 50-70 раз меньше чем в странах ЕС. Все остальное предлагается сделать проблемой самих больных. Попытка же переложить оплату медстраховок для безработных на плечи местных бюджетов, и вовсе смехотворна и утопична – на местах часто нет денег даже на элементарную выплату зарплат коммунальным врачам по защищенным статьям.

В условиях нищей страны когда миллионы людей не в состоянии оплатить себе полис, гарантирующий лечение от серьезных заболеваний или проведение серьезных операций, это выглядит не просто профанацией, а сознательным лишением массы граждан права доступа к медпомощи- вопреки Конституции. В той же Бориспольской больнице, где Зеленский говорил о необходимости аудита реформы, к нему подошел мужчина с просьбой о помощи – для лечения тяжелобольного ребенка ему необходимо 5 млн долларов. Сложно даже представить, сколько нужно зарабвтывать, чтобы покрыть такую страховую сумму. Понятно, что это экстремальный случай, но много ли украинцев потянут оплату даже относительно «дешевого» страхового полиса в размере 5-10-15 тысяч долларов?

На этом фоне разглагольствования министра экономики Тимофея Милованова о грядущей передаче в концессию больниц выглядят откровенно пугающими.

«Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах…», – откровенничает министр, по словам которого уже полным ходом идет формирование первых концессионных и полных обменных пакетов, а 530 предприятий уже готовят к приватизации.

О будущем, которое наступит для украинской медицины после того, как власти разберутся с аэропортами, заводами и вокзалами и возьмутся за больницы, думать просто не хочется. Вместо эпилога остается процитировать разве что самого нынешнего президента, который на предвыборных дебатах говорил о ситуации в медицине такое: «Если качественных лекарств нет, если нормальных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальной зарплаты у врачей нет, какая это нафиг реформа?».

С тех пор, как Зеленский занял главное кресло страны, а его выдвиженцы кресла в Минздраве, ситуация не сильно изменилась. По-прежнему нет ни нормальных цен на лекарства, ни нормальных условий в больницах, ни нормальных зарплат у врачей.

Зато, как и прежде, в избытке – разговоров о реформах.