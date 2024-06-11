Почему украинцы не восстанут? Какого майдана ждут в России, и каким он будет «в реале»

В России очень плохо знают и понимают Украину. Это утверждение уже давно стало расхожим штампом, и его принято приводить в качестве аргумента для объяснения того, отчего такие красивые и логичные «бумажные» построения московских стратегов, раз за разом терпят фиаско на практике.

Но ведь откуда-то же берутся все те неверные исходные посылки, на основании которых затем строятся все эти, терпящие жесткую посадку теории? «За всю Одессу» говорить не буду, но один из источников и составных частей мне видится довольно четко. Это феномен, который можно назвать «кривым зеркалом СМИ»

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Очень упрощенно – это когда российские медиа берут какие-то «горячие темы» из украинской текучки, надергивают из выступлений украинских спикеров выгодные цитаты и ретранслируют их в виде таких «шортсов» уже на российскую аудиторию.

При этом происходит малозаметная, но важная вещь. В процессе такой творческой переработки теряется или изначально игнорируется внутриукраинский контекст, в котором, собственно, все эти речи и произносятся и имеют реальное значение.

В итоге, на неподготовленного российского читателя вываливается набор неких откровений украинских ЛОМов без понимания кто, зачем, для чего и в каком контексте это говорит.

Возьмем для примера лишь несколько цитат. Поверьте, больше не надо.

Первая:

«Европейцы видят Украину как «непонятный концлагерь». Они не видят в Украине партнера. Европейские страны – это демократические страны, где сильно местное самоуправление, где демократические суды, верховенство права, демократическая свобода. Ничего этого в Украине нет, вообще ничего. Нам, для того, чтобы получать их помощь, надо прежде всего самим стать похожими на них, стать демократической страной и запустить свой военно-промышленный комплекс».

Вторая:

«Из украинской армии должны быть изгнаны все офицеры, учившиеся в советских военных академиях и училищах. В огромном количестве воинских частей осталось такое же самое советское отношение. Ну и мы все увидели, как только началось полномасштабное вторжение, что армия осталась старой советской, вот та же бумажная армия. То есть все эти рассказы, которые нам говорили, что у нас там стандарты НАТО, уже все по-новому обучается, мы все увидели, что это большой фейк, что не было никаких стандартов, не было никакого обучения, армия не перешла на какие-то новые виды вооружений, и способов ведения войны. Все осталось по-старому, по-советски».

Третья:

«Надо не забывать, что наша страна, если откатить на 3 месяца назад, одна из самых коррумпированных стран и самых несвободных стран. Мы на 130-м месте в рейтинге экономической свободы и на 122-м по рейтингу восприятия коррупции, то есть это очень несвободная и очень коррумпированная страна. Поэтому я не знаю, как это влияет сейчас на высказывания, но, наверное, есть такое, что Украину рассматривают, как такую страну – не очень надежного партнера».

Все вышеперечисленные цитаты принадлежат одному и тому же человеку – довольно известному в Киеве персонажу, владельцу производства фасованных чипсов из семян льна под маркой Futurefood и по совместительству весьма активному борцу за права малого и среднего бизнеса, координатору гражданской платформы «Успешная страна» Павлу Себастьяновичу.

Какая картина происходящего у соседей, формируется у российских потребителей подобного рода инфонарезок? Давайте честно: беспросветный мрак, тупик без выхода, полное банкротство и все прочее, так любимое свидетелями самоликвидации Украины.

В общем, очередная зрада и доказательство того, что Украина не Грузия и у нее «не получилось». Ну и, в нагрузку – вечное московское ожидание очередного украинского майдана. Ну, уж в этот то раз точно «восстанут» и терпеть не будут.

Но это, хотя и спорная, но всего лишь констатация пополам с надеждой. А вот дальше что?

А дальше вот что. Глядя на все это не из Москвы, а изнутри Украины, картина складывается совсем иная. В корне противоположная. Вот это вот, процитированное выше, – не зрада, а позитивная программа.

Почему? Потому что такие нарезки, как правило, обрываются на самом интересном месте. Оставляя обрезанные и выдернутые из контекста цитаты лишь затемняющими правильное понимание происходящего.

Ведь если бы условный мониторщик не остановился на процитированном, то российский читатель узнал бы много нового и интересного. А именно: каким видится спикеру и его киевским единомышленникам выход из обрисованного им ахового положения Неньки.

А выход этот – вовсе не повернуться лицом к России и Белоруссии и вступить с ними в союз, как может подумать российский зритель, привыкший к линейным черно-белым схемам. Мол, раз провалился прозападный вектор, то…

Наоборот: еще раз внимательно вчитываемся в приведенные отрывки. Необходимо решительнее проводить проевропейские реформы. Нужно внедрять не симулятивные, «на оть**бись», а настоящие европейские практики «как у них». Нужно решительнее отмежевываться от Москвы и «всего того, что тянет нас назад». Включая офицеров советской выучки и закалки..

Нужно, наконец, избавиться от нынешней воровской элиты и дать дорогу тем, кто сформировался в иных условиях. В идеале – выпускникам Оксфордов, Гарвардов и Стэнфордов. Ну или, на худой конец, «могилянской» Бизнес-школы.

И вот когда это произойдет, только тогда национально ориентированные «чикагские мальчики» построят уже не воровской и олигархический, а сертифицированный и «правильный» капитализм – опять же, «как у них».

Иными словами: такие спичи мобилизуют украинскую ЦА, к которой они обращены, совсем не на те подвиги, на которые рассчитывают в Москве. Глупо и бессмысленно ждать конвертации энергии лавочников с повернутыми на Запад головами в какой-то «пророссийский» бунт. Если нынешние или будущие правители Украины все же когда-то доведут свой народ до бунта, он будет идти не за то, на что подсознательно надеются в Москве, а под знаменами продолжения и углубления прозападных реформ.

И свергая очередного своего коррупционера, вот эти «продвинутые» украинцы поставят на его место того, кто уж точно и наверняка воплотит в жизнь те самые неуловимые как Джо из анекдота про ковбоев «идеалы майдана»

В конце концов, однажды на этой почве, удобренное вот такими идеями, взойдет новое поколение младосоросят, которое будет отличаться от своих предшественников примерно так же как автор нашумевшего трехсерийного фильма «Предатели» от старолибералов ельцинского призыва.

В этом месте по идее напрашивается «конструктивная часть». Мол, а что предлагает автор. Вынужден разочаровать – формат ликбеза на тему «Как правильно понимать исходящие из Украины вербальные сигналы» не предусматривает рацпредложений.

Автор этих строк не разделяет оптимизма адептов избранного Украиной пути и считает чрезмерной уже заплаченную за это цену, но помешать происходящему тоже не может. Единственное, что в его силах – предупредить интересующихся темой россиян, чтобы их не обманывали болотные огни украинского «зрадофильства». Нынешние украинские обличители – не союзники России, даже если говорят вещи, приятные московскому уху.