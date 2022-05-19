Почему украинцы возвращаются?

Новости Украины

На дворе 85-й день СВО на Украине, а украинцы уже не боятся войны и миллионами возвращаются домой.

С начала широкомасштабных боевых действий в места постоянного проживания вернулись почти 2 миллиона людей, ранее бежавших от войны на запад страны и в ЕС – примерно половина от общего количества уехавших.

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«Начиная с 10 мая мы фиксируем преобладание въезда в Украину над выездом. В первую очередь, это граждане Украины. Можно заключить, что украинцы возвращаются домой», – свидетельствует спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко.

По данным ГПСУ, за одни только сутки 14 мая, границу пересекли почти 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч – на въезд.

Массовое возвращение беженцев домой фиксируется везде, стоит лишь там затихнуть боевым действиям. Едут назад не только в Киев, Житомир, Чернигов, Сумы, но даже в Харьков – по сообщениям местных властей, как только стало тихо на северных окраинах города, так местные жители потянулись домой.

«Люди начали массово возвращаться в Харьков. Мы ежедневно фиксируем железнодорожным транспортом возвращение около 2-2,5 тыс. человек. Это западная Украина, даже из-за границы возвращаются люди. Город оживает, появляется больше автомобилей…», – свидетельствует гауляйтер Харьковщины Олег Синегубов.

В украинской столице все уже настолько хорошо, что возобновили работу не только метро, рестораны и школы, но и даже кинотеатры.

«Киев уверенными темпами возвращается к нормальной жизни. Настало время и культурной сферы. Так, к концу мая в столице возобновят работу 6 коммунальных кинотеатров», – бодро рапортует киевская горадминистрация.

В чем же причина массового потока возвращенцев? Может сложиться впечатление, что все дело в том, что Европа начала уставать от украинских беженцев, мечтая сплавить их куда-нибудь подальше от себя – вплоть до африканской Руанды.

Да, условия жизни на эльфийском Западе на поверку оказались не такими радужными, как об этом думали многие наивные верующие в евроинтеграцию. Да, отношение к украинцам, несмотря на жесткую антироссийскую истерику и цензуру в основных СМИ понемногу меняется в худшую сторону. Телеграм-каналы и СМИ полны описаниями неприглядных инцидентов с беженцами в самых разных уголках Европы – от Молдавии до Германии и Испании.

Причем, не в последнюю очередь, бытовой негатив к украинцам накапливается благодаря поведению самих беженцев, многие из которых ведут себя откровенно по хамски, навязывают свои порядки и учат жить тех, кто их приютил в гостях, откровенно спамят европейцев оголтелой политизированной проукраинской пропагандой, шокируя хозяев, непривычных к подобной, привычной для постмайданной Украины политической культуре.

Все это имеет место быть. Но дело не только в этом.

Помимо прочего, массовому потоку возвращенцев способствуют два фактора. Первый – реальное сокращение линии фронта, локализованного теперь в шести юго-восточных областях. Соответственно, прекращение боевых действий под Киевом и в центре страны создает у жителей этих регионов иллюзию безопасности и способствует исчезновению страха перед войной, который имел место в первые недели СВО, когда многим казалось что еще немного – и русские станут хозяевами положения и нужно «тикать».

Второй фактор – переход боевых действий в затяжную фазу и, как следствие, – рутинизация войны, превращение ее из экстаординарного стихийного бедствия в ежедневный фон жизни, который, к тому же, присутствует для жителей большей части Украины не за воротами их домов, а снова, как во времена «АТО» на Донбассе – где то там далеко, на восточном фронтире. Превращая миллионы людей из участников событий и жертв войны в пассивных наблюдателей за происходящим с безопасного расстояния по телевизору.

Когда можно жить как раньше, периодически посылая проклятия виртуальным «оккупантам» и нахваливая героических «защитников», но в реальной жизни не видя ни первых, ни вторых.

В таком формате Украина жила почти 8 лет в эпоху минских соглашений, так почему бы не жить так и дальше? Правда, тогда и жертв было в разы меньше, но это уже те самые щепки, которые не замечают при интенсивной рубке леса.

Наконец, в немалой степени возвращению беженцев способствует непрерывная и оголтелая пропаганда. Три месяца жизни в режиме непрерывных ежедневных перемог ВСУ над «оккупантами», которых, если верить сводкам украинского Генштаба, полегло уже 28 тысяч, не прошли даром.

В реальности сегодня массовый потребитель информации на Украине убежден, если и не в скорой победе над москалями, то, во всяком случае, в том, что такая победа – дело лишь времени – надо только немного потерпеть и дождаться поставок по ленд-лизу. «Время работает на нас» – доносится до украинцев из каждого утюга, а черепашьи темпы продвижения русских войск увязших в мясорубке «Вердена на Донбассе» лишь подтверждают и иллюстрируют для украинского обывателя нехитрый тезис киевских пропагандистов о том, что «Путин увяз на Украине и не добился поставленных целей».

Да и западные эксперты, чьи мнения ретранслируют киевские СМИ, подливают масла в огонь этой всеобщей уверенности, убеждая со ссылками на авторитет американских и британских спецслужб, что удача отвернулась от России и стратегическая инициатива перешла к Украине. А значит, обуявший многих в первые недели СВО страх оказаться под властью России тоже понемногу исчезает, уступая место уверенности в том, что все останется как было.

Одним словом, сегодняшнее украинское общество совсем не деморализовано и живет не ожиданием скорого краха, а ожиданием неминуемой победы, после которой на Неньку прольются ручьи западных благ и заработают «планы Маршалла» по восстановлению всего и вся. Те из украинцев, кто с такими прогнозами не согласен, либо помалкивают, либо по-тихому эмигрируют на совсем, не влияя на общий лучезарный фон.

Первоначальные прогнозы западных СМИ и западных разведок, которыми перекормили украинскую аудиторию перед началом СВО, также сделали свое дело. Ведь речь то шла, напомню, о том, что Киев падет не то в течение 72 не то в течение 96 часов. А в реальности, как говорят на Украине, «не так сталося, як гадалося». И хотя победу за 96 часов обещал России не Путин, а Байден, массовый украинец воспринял провалившиеся прогнозы, как репутационный удар и свидетельство краха мифа о непобедимости русской армии.

Именно так это украинцам и подают – что русские оказались колоссом на глиняных ногах, что их можно бить, и ничего за это не будет, что Украина оказалась сильнее, чем думали на Западе, посрамив своих заокеанских кураторов. Еще бы – Незалежная держится уже вдвое дольше Франции во Второй Мировой.

Да и смысл кейса Мариуполя, если смотреть на него глазами украинцев, совсем не в том, что Украина потеряла этот важный город, а в том, что Россия и ДНР увязли в его штурме почти на три месяца, потеряв темп наступления и дав время киевскому режиму на перегруппировку сил и получение оружия от Запада.

Словом, поводов для оптимизма множество. Так отчего бы не вернуться назад? Тем более, что ровно так же оценивают ситуацию и западные страны, одна за другой возвращающие в Киев свои посольства из эвакуации. На момент, когда пишутся эти строки, стало известно об окончательном возвращении в украинскую столицу посольства США.

Это означает как минимум то, что иностранцы уверены в собственной безопасности, а так же в том, что война больше не вернется под стены Киева, надолго увязнув в донбасских степях.

Как бы то ни было, но, несмотря на продолжающиеся боевые действия, психологически для большей части Украины война закончилась. В том смысле, что у них больше не стреляют. Конечно, всегда есть риск прогадать и ошибиться, и вполне может быть, что в случае выхода на сценарий резкой эскалации теперешние возвращенцы вновь станут беженцами и потянутся с баулами в сторону западной границы. Но это будет уже совсем другая история, книжка, которую в Киеве предпочитают не открывать.