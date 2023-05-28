Лицемерие нацистской пропаганды впечатлило опять — впервые украинские СМИ назвали погибших в Доме профсоюзов одесситов людьми. Не врагами, шашлыками, колорадами, биомусором, сепарами, загашенной ваткой, подпаленными ватниками, быдлом, русскими свиньями, отребьем… а людьми.

А знаете, в связи с чем? Может, с тем, что произошли подвижки в потешном следствии по расследованию трагедии 2 мая? Или потому, что был задержан кто-то из организаторов массового убийства, или исполнителей, которых на многочисленных видео в Интернете может лицезреть весь мир, кроме нацистского украинского режима? Вы правильно подумали — нет. Людьми убитых назвали в связи с назначением в России на должность заместителя губернатора Херсонской области Владимира Боделана, руководившего на момент трагедии одесским областным управлением ГСЧС, то есть главного по «пожарке».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По версии украинского следствия, именно Боделан причастен к массовой гибели людей на Куликовом поле. Он является главным фигурантом уголовного производства по статье «Оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям».

Аудиозапись приема звонков в диспетчерскую «101», которую легко можно найти на YoeTube, поражает и ужасает одновременно — преступление в реальном времени. Более получаса разные люди — находящиеся в самом Доме профсоюзов или возле него, причастные и непричастные, живущие в соседних домах, прохожие — умоляют пожарных приехать. Однако диспетчеры или бросают трубки, или, консультируясь с неким «товарищем полковником» и получая от него добро, отвечают «ничего страшного» и «вам ничего не угрожает».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Сам Боделан при этом находится на Куликовом поле, но почему-то не отдает сразу приказ направить на него пожарные машины — они прибыли к горящему зданию только через 40 минут после начала пожара. И это при том, что пожарная часть находится в трехстах метрах от Дома профсоюзов и попросту видна с него, как на ладони.

«Бездействие пожарных привело к массовой гибели», — впоследствии неоднократно подчеркнут представители следственных органов.

То есть поначалу следствие худо-бедно велось хотя бы для галочки, что плохо сочеталось с реальностью. А в этой реальности убийцы — или запечатленные на фото и видео с коктейлями Молотова, которые потом летели в ДП, или гордо в этом признававшиеся, стали лидерами общественных организаций, расползлись по мовным рейхсканцеляриям и филиалам института нацпамяти, пошли в политику — другими словами, продолжают уничтожать «колорадов» и сейчас.

Они неоднократно выходили на марши с лозунгами «2 мая — день победы», «2 мая мы остановили русский мир», «можем повторить» и т. п. Ныне это официальная позиция государств.

Но, казалось бы, по такой логике Боделана надо не судить, а наоборот, выдать ему звезду героя, простите, тризуб (свастику?). Но вместо этого «побежденные враги» внезапно стали людьми…

Просто биография у главного одесского пожарного паршивей некуда: сын экс-мэра Руслана Боделана, ассоциирующегося у нацистов с «проклятыми коммуняками», вуз в России оканчивал, член Партии регионов; после 2 мая уехал в РФ, чиновником в «оккупированном Крыму» потрудился, теперь вот руководить начнет, опять-таки, на «оккупированной территории»…

Другой вопрос, что этот феерический персонаж делает на посту заместителя губернатора Херсонской области? И сколько еще там людей «наспасает»?.. Впрочем, это уже совсем другая история.