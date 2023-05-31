Почему украинские беспилотники нащупали «дырявое небо»

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Украинские ударные беспилотники в мае стали летать в Россию запросто, по-хозяйски. Сначала Кремль. Потом Краснодар. Несчетное число – Белгород. Атаки нефтяной инфраструктуры в Тверской и Смоленской областях. И вот теперь – снова Москва.

А ведь ЧП с налетом роя дронов ВСУ на столицу практически совпало с печальной годовщиной, когда в 1987 году в День пограничника (!!!) 28 мая на москворецком мосту приземлился маломоторный самолетик «Сесна» с Матиасом Рустом за штурвалом. Он не имел на борту ни вооружения, ни боеприпасов. Просто прилетел, типа, к «Горби» в гости. Так Горбачев, – «наш светоч демократии и гуманизма», снял с поста министра обороны – маршала СССР Язова.

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Директор музея ПВО Юрий Кнутов недавно сказал в одном из интервью, что до начала СВО Москва была хорошо прикрыта с воздуха. Но потом, с началом боевых действий на Украине, силы, прикрывавшие столицу, пришлось частично перебросить для защиты неба над Крымом, Курском, Белгородом и Брянском.

Если это правда – то весьма печальная. Ведь получается, что, фактически, Россию изначально нечем было прикрывать от ударов с воздуха? Неужели, не подумав, выступающий выдал неприятную тайну?

Во многом виновником нынешней ситуации стал уже упомянутый выше Горбачев, который, сняв Язова с должности, не удосужился заняться исправлением ошибок обороны страны, а начал развал ее.

В результате «реформ» и парада «суверенитетов» из состава войск ПВО выбыла почти половина истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск.

На территориях «независимых» государств – бывшем форпосте Советского Союза – остались более совершенные типы вооружений и военной техники. Нарушились сложившиеся системы разведки и контроля в воздушном и космическом пространствах.

Так была уничтожена единая система ПВО страны, которую в свое время создал в СССР маршал Батицкий.

Это не фантазии автора – читайте документы с сайта Минобороны.

А уже в 1998 году в рамках ельцинской оптимизации ВС РФ объединили ПВО и ВВС, сильно сократив их. А спустя еще 13 лет система, выстроенная из остатков ПВО, переданных в округа, снова развалилась. Причина в том, что ведущим округом ПВО, Московским, стали заниматься руководители ВКС, а ведь противовоздушная оборона – это несколько иная епархия, требующая специфических знаний и опыта. Летчики – это одно, а РЭБ, разведка, ПВО – другое.

Выход тут один. Нужно, чтобы сапоги точил сапожник, а пироги пек пирожник. То есть, ПВО должны заниматься специалисты. И задачу эту нужно было решать еще позавчера.

К сожалению, из серьезных ошибок, допущенных в вопросах применения имеющихся в распоряжении сил и средств, должных выводов не сделано – ни из Грузино-Абхазского конфликта 2008 года, ни из Крымской весны, когда в обоих случаях пришлось срочно перебрасывать в зону применения полк С-300 из Подмосковья. Да и задачи ПВО в ходе недавнего конфликта в Сирии решали аналогично. То есть, латали «тришкин кафтан».

Все названные и неназванные атаки БЛА на территорию России, в том числе и на Кремль, – это не более чем обычные разведывательные полеты, имеющие целью выявить очаги российской ПВО. Их засекают из космоса американские разведывательные спутники, выдают целеуказания летящим беспилотникам, проводя их через «дыры» в ПВО.

Беда в том, что в дальнейшем, таким образом, будут нанесены удары уже не БПЛА, летящими на малой скорости, а современными ракетами, несущими серьезный боевой заряд.

А при одновременном массовом запуске ложных целей система слежения комплексов ПВО, прикрывающих и важные объекты, также будет перегружена, что не позволит отразить удары реальными ракетами.