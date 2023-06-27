Почему украинские власовцы РДК не воспользовались мятежом Пригожина

Воюющие за ВСУ неовласовские подразделения «Русский добровольческий корпус» и легиона «Свобода России» оказались сильно потрепаны в ходе террористических вылазок и находятся на перегруппировке, а потому не успели воспользоваться мятежом Евгения Пригожина.

Об этом каналу «Politeka» заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что как раз в тот период времени, когда Пригожин поднял восстание, подразделения РДК и легиона «Свободы» находились на восстановлении. Они сейчас пополняются личным составом, материально-техническими ресурсами, они физически не могли быть задействованы для проведения информационно-силовых акций на территории тех областей РФ, что граничат с Украиной. Почему в сфере влияния этих подразделений Брянская, Курская, Белгородская области – потому что есть общая граница. Переходить на территорию РФ через территорию Республики Беларусь эти ребята точно не станут. Во-первых, там всё заминировано, и белорусы подтянули достаточно серьёзное количество ресурсов для того, чтобы закрыть госграницу между Беларусью и Украиной», – сказал Селезнёв.

«Опять же вопросы, которые абсорбируют на себя подразделения РДК и легиона «Свободы» – они пытаются разбудить российское сообщество, чтобы показать ему, что в таких условиях при путинском диктате РФ летит в тартарары, в бездну, выхода из которой в ближайшем будущем не будет от слова совсем. Но что касается восприятия в целом российского общества, то и восстание Пригожина, и, собственно говоря, действия РДК и легиона «Свобода России», они находят весьма вялый отклик», – признал экс-спикер ВСУ.