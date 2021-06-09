«Почему в «Азове» больше зарплаты?!» – Кабмин осадили военные пенсионеры

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несколько тысяч военных пенсионеров и пенсионеров МВД пришли к зданию Кабмина Украины, чтобы передать правительству свои требования относительно начисления пенсий.

Об этом из центра украинской столицы передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Протестующих беспокоит игнорирование мнения военных пенсионеров при разработке порядка перерасчета пенсий, а также некоторые законодательные инициативы, касающиеся пенсионного обеспечения военных.

В частности, Министерство социальной политики недавно предложило четыре варианта решения вопроса, но ветераны настаивают на том, что вариант только один – привести систему перерасчёта пенсий в соответствии с законодательством.

Хотя чиновники утверждают, что у государства просто нет денег чтобы произвести перерасчет так, как это предлагают ветераны поскольку их слишком много, но те считают, что это лишь отговорка.

«Нам рассказывают что если сделать перерасчет ранее назначенных пенсий так как мы хотим то надо будет дополнительно 60 миллиардов. Это неправда. Если сделать перерасчет так, как мы хотим, и пенсии увеличится в два раза, то в лучшем случае это 28 миллиардов дополнительных денег. Мы требуем честных расчётов и открытого диалога с обществом, в частности, с ветеранами. Те, кто защищал родину, кто нёс боевое дежурство, ходил на ножи и пистолеты и потерял близких имеют право на надлежащую социальную защиту. А тут мы потому, что продолжается ручное регулирование и системы денежного обеспечения полицейских, я и размером пенсионного обеспечения уволенных», – сказал глава союза офицеров Украины Александр Сасько.

«Четыре года назад нам говорили, что нас два миллиона. Но нас не было два миллиона тогда, нас было 555 тысяч. Сегодня нас нет 555 тысяч, сегодня нас 550 тысяч, то есть 5 тысяч не стало за это время – за 3 или за четыре года. Нам рассказывают про наши заоблачные пенсии, но на сегодня средняя пенсия я по нашему закону это 5,6 тысяч гривен [чуть более 200 долларов]. Офицер, который прослужил 30 лет и дослужился до подполковника на уровне командования вида вооруженных сил, получает пенсию 6 тысяч гривен», – возмущается выступающий.

Он также отметил, что существует путаница с должностными окладами в разных структурах.

«Я не могу понять, каким образом в одном государстве командир полка «Азов» имеет должностной оклад порядка 6 тысяч гривен, а командир полицейского полка тут в Киеве – 3200. Как полковник, который служит в вооруженных силах, имеет 1840, а полицейский полковник – 3200,» – добавил Сасько.

Протестующие требуют создать постоянно действующую рабочую группу которая бы занималась урегулированием их проблемы. Они подготовили обращение, подписали его и передали в Департамент общественных коммуникаций кабинета министров Украины. Подобные акции пошли в ряде других городов Украины.