Почему в Белоруссии не будет Майдана и победит Лукашенко

08.06.2020, Москва, Елена Острякова

Раскручиваемый белорусской оппозицией мем «Саша 3%», якобы фиксирующий уровень поддержки действующего президента Александра Лукашенко, не отражает действительности.

Это признает издание, породившее уничижительный мем, «Наша Нива». Националистическая аудитория именно этого сайта в ходе интернет-опроса дала Лукашенко всего 3%. Однако в реальности рейтинг белорусского президента значительно выше.

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Журналисту «Нашей Нивы» Артему Гарбацевичу якобы удалось раздобыть результаты закрытого соцопроса, который проводился по заказу власти в марте-апреле 2020 года. В нем приняли участие около 2110 человек. Согласно этому опросу уровень поддержки Лукашенко в Минске составляет 24%.

Напомним, что в Белоруссии делать замеры рейтингов политиков разрешено только 6 лицензированным организациям. И результаты своих исследований они не публикуют.

Тем не менее, можно предположить, что в других белорусских городах уровень поддержки президента несколько выше, чем в столице. А в селе (сельское население составляет 2 из 9 млн населения) Лукашенко вообще может оказаться безусловным лидером.

Считающийся главным соперником Батьки на предстоящих выборах экс-банкир Виктор Бабарико оценил уровень возможных фальсификаций на выборах в 30%.

Таким образом, итоговый результат Лукашенко легко превысит 50% и принесет ему победу уже в первом туре.

«Мы как-то очень нагнетаем ситуацию. Создается впечатление, что 9 августа власть в Белоруссии сменится. Народ устал, невозможно жить. Прекрасная женщина Тихановская наберет 60%. Мы все понимаем, чем закончатся эти выборы. Есть протестные настроения, устали от Лукашенко, выстраиваются в очереди. Несмотря на это президентом останется Александр Лукашенко», – заявил на youtube-канале Романа Юнемана журналист националистического сайта «Спутник и Погром» Кирилл Аверьянов-Минский.

Он напомнил, что на последних белорусских выборах в досрочном голосовании приняло участие 36% избирателей загнали студентов и бюджетников). У власти была возможность фальсифицировать все эти голоса.

Первый Майдан на Украине в 2004 году начался после фальсификации (которую впоследствии так и не доказали) всего нескольких процентов голосов, принесших победу Януковичу. Но накануне опросы фиксировали, что до 30% украинцев готовы принимать участие в акциях протеста.

В Белоруссии ситуация прямо противоположная. В санкционированных митингах (а они согласно законодательству практически невозможны) готово принять участие 10% граждан, в несанкционированных – менее 4%. Об этом свидетельствуют «сливы» на телеграм-канале все того же Гарбацевича из «Нашей Нивы».

«Не тешьте себя иллюзиями», – прокомментировал эту информацию журналист.

Аверьянов-Минский полагает, что Майдана (Площи) в Белоруссии не будет, потому что Запад не собирается в нее вкладываться ни финансово, ни организационно. Он указал на то, что даже на таком откровенно пропагандистском ресурсе как «Дойче Велли» стали появляться материалы в поддержку Лукашенко.

«Запад заинтересован в Лукашенко, потому что Лукашенко делает то, что Запад устраивает. Он саботирует интеграцию с Россией, проводит белорусизацию», – сказал Аверьянов-Минский.

Он прогнозирует, что главный соперник белорусского президента Виктор Бабарико признает победу Батьки. Он сравнил белорусского банкира с российским кандидатом-спойлером Ксенией Собчак. По мнению журналиста, им обоим есть, что терять.