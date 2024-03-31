Почему в Болгарии резко изменилось отношение к Украине

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Ещё в самом начале СВО на Украине отношение рядовых жителей Болгарии к происходящему было двойственным. К поставкам НАТОвских вооружений киевскому режиму большинство рядовых болгар отнеслось весьма негативно. А вот сочувствие к простым украинцам было совершенно искренним.

Война никого не щадит. Удары по украинской энергетической структуре неизбежно затронули и мирное население. Многие семьи остались без света и тепла. Самое необходимое в такой ситуации – бытовые электрогенераторы, мощным потоком отправились по маршруту Болгария – Украина. Разумеется, бесплатно… Каково же было удивление дарителей, когда обнаружилось, что эти самые электрогенераторы массово (!) выставляются на продажу в торговой онлайн сети OLX!

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Сопроводительный текст написан на украинском языке и сформулирован во всех объявлениях одинаково, как под копирку. Возникает подозрение, что «болгарские подарки» не дошли нуждающимся людям, а были оприходованы вороватыми чиновниками (или, как их называют на Украине – «можновладцями») еще на границе.

Вот как комментирует этот факт издание Днес България:

«Кампанию по сбору средств на покупку дизельных и бензиновых генераторов для населения Украины, замерзшего без электричества и отопления после постоянных ракетных обстрелов территории, проводили несколько организаций. Манол Пейков в Пловдиве, пастор христианской церкви «Сион» Ангел Пилев, недавно разместивший фотографии поставки генераторов в Украину, и организатор кампании Лазар Радков. Недавно волонтеры были обстреляны во время работы по доставке генераторов на Украину. Лидер группы Саша Андреев был ранен в результате обстрела и позже скончался от осколочных ранений».

Вот так, кто-то рискует жизнью, а другие – цинично наживаются на чужом добросердечии!

Другое болгарское СМИ – RNS, разместило десятки фотографий с предложением о продаже болгарских генераторов:

«OLX переполнен предложениями по продаже генераторов. Предложения на украинском языке. В объявлениях прямо написано, что они новые, что куплены в Болгарии. Тот факт, что их продают, предполагает, что украинцы не имеют в них реальной необходимости, или, что дарители неправильно распределяют генераторы среди нуждающихся».

Не хотелось бы разочаровывать автора этой публикации, но знакомство с украинскими реалиями позволяет предположить, что генераторы попросту украдены…

Начинается всё с бытовых мелочей. Однако постепенно, по мере накопления негативных фактов, в Болгарии формируется стойкое отношение к ситуации. Первое явное раздражение было связано с агрессивным и хамским поведением беженцев из Украины, беспрестанно требовавших себе дополнительных льгот и оккупировавших пятизвездочные отели на морском побережье. Натерпелись болгары и от шумных проукраинских митингов с заунывным исполнением бандеровских песнопений. Теперь еще и явная нечистоплотность украинской стороны.

Общественное мнение в Болгарии претерпевает существенные перемены. Риторика местных крупных СМИ, состоящих на содержании западных инвесторов и местных партийных бонз, остается агрессивно антироссийской. Однако очевидные факты заставляют людей с сомнением относиться к непрерывным пропагандистским воплям в прессе и на телевидении.

Последний опрос населения, проведенный влиятельной международной ассоциацией Gallup International , показал, что болгары массово демонстрируют разочарование в своей власти и демократических институтах, вообще. В отчете говорится:

«Доверие к выборам находится на критическом уровне. Лишь 21% считают, что они свободны и справедливы».

И только половина болгар полагают, что «демократия сохраняет имидж наилучшего возможного управления».

Развал коалиции евроатлантических партий в парламенте, управлявшей страной, поставил Болгарию перед необходимостью проведения еще одних внеочередных выборов. Народ явно не доволен нынешней властью, увлеченно исполняющей приказы из Вашингтона и Брюсселя, активно втягивающей Болгарию в глобальное противостояние Россия – НАТО. Власть имущих в этом Балканском государстве, вероятно, ожидает немало сюрпризов, в ближайшие месяцы.