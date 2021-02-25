«Почему в ЕС не прививаются этим «шимпанзе»?» – Лукаш о вакцине для украинцев

25.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Европе брезгуют даже оригиналом вакцины, индийский аналог которой, рассчитанный на страны третьего мира, неизвестно по какой цене покупает Украина.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-министр юстиции Украины, юрист Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему эта вакцина, например, не используется в Европе? Смотрите, вакцина «Covieshield» изготовляется на очень крупном предприятии в Индии по лицензии «AstraZeneca» Британии. А почему Британия не применяет себе «Covieshield»?

Дешёвая вакцина, производящаяся в больших объемах, как нам объяснили, из ослабленного и модифицированного вируса шимпанзе. Берите это своё шимпанзе, а чего вы своих людей не прививаете?» – возмущалась юрист.

«К самой «AstraZeneca» у Европы очень много вопросов, исходя из данных СМИ. И Германия, и Финляндия… ну не хотят колоться европейцы! А её дешевый индийский аналог из ослабленного какого-то вируса простуды шимпанзе завозится на Украину, и мы не знаем, по какой цене», – подчеркнула Лукаш.

Также она озвучила два других важных вопроса – какая из стран ЕС применяет эту вакцину, и кто на Украине будет нести ответственность за возможные последствия её применения.

«Что это будет – это страховка будет, правовая выплата, кто будет нести ответственность за то, что мы непонятно что колем людям? Кто в Украине даст ответ, на какой период вакцина «Covieshield» даёт иммунитет? Хороший же вопрос? Вот, я колю вакцину, это же не навсегда. На сколько, на месяц, на год?» – добавила экс-чиновник.