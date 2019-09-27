Почему в Германии нужны только «правильные» русскоязычные?

27.09.2019, Берлин, Олег Хавич

На дискуссию о выходцах из бывшего СССР в Берлине не допустили правозащитника из Одессы, внезапно объявив мероприятие «закрытым», хотя организаторы продолжали рекламировать его в соцсетях.

10 сентября созданная «профессиональными оппозиционерами» из России немецкая некоммерческая организация «Центр независимых социальных исследований» анонсировала проведение 26 сентября в Берлине дискуссии «Выходцы из бывшего СССР — невидимки в немецкой политике?» Мероприятие было объявлено открытым, потенциальному участнику нужно было лишь предварительно зарегистрироваться. Это и сделал правозащитник Олег Музыка (см. заглавное фото), который после трагедии 2 мая в Одессе вынужден был покинуть родной город и ныне является политическим беженцем в Германии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако накануне дискуссии Олег получил от её модератора, кстати, бывшего жителя Севастополя, Николая Клименюка, письмо следующего содержания: «Олег, здравствуйте! Вы зарегистрировались для участия в круглом столе «Выходцы из бывшего СССР — невидимки в немецкой политике?» 26 сентября. К сожалению, от имени организаторов я вынужден отказать вам в участии. Это закрытое мероприятие, и ваше присутствие на нем нежелательно». При этом реклама круглого стола в социальных сетях и на страницах организаторов продолжалась, они подчёркивали бесплатный характер участия в мероприятии.

Что же такого страшного собирались обсуждать в центре Берлина за деньги Министерства иностранных дел ФРГ, которое является главным спонсором «Центра независимых социальных исследований»?

В анонсе дискуссии было сказано следующее: «Выходцы из бывшего СССР – самое многочисленное и, вероятно, самое разобщённое меньшинство в Германии. Среди его наиболее чётко выраженных особенностей — неучастие в политике и практически полное отсутствие политического представительства. Крайне маленькое число политиков родом из бывшего СССР на всех уровнях власти, от коммунального до федерального, резко контрастирует с многочисленностью самой группы. Явка бывших советских граждан на выборах на 20-30 процентов ниже, чем в среднем по Германии. При этом видимые «русскоязычные» активисты в «Альтернативе для Германии» и в ещё более радикальных правых организациях создают впечатление, что эти партии гораздо популярнее среди выходцев из СССР, чем это есть на самом деле. Насколько национализм и ксенофобия в реальности сильны среди выходцев из СССР, насколько они симпатизируют России и являются проводниками её политического курса? Можно ли и нужно ли вовлекать людей из этой группы в активную политическую жизнь – или лучше подождать, пока сменятся поколения и все исправится само?»

То есть правительство ФРГ, созданное «старыми» партиями — христианскими и социал-демократами — за деньги немецких налогоплательщиков в очередной раз агитировало против своего основного конкурента, набирающей силы партии «Альтернатива для Германии». Более того, одним из главных спикеров на дискуссии была известная активистка Христианско-Демократического Союза Медина Шауберт, которая также возглавляет организацию «Vision», работающую среди русскоязычных граждан Германии. А её напарник ещё более интересен — это Александр Морозов, научный сотрудник Академического Центра Бориса Немцова из Карлового университета Праги (финансируется Ходорковским). Этот человек во время предвыборной кампании в Москве неоднократно призывал не просто к акциям протеста, но и к организации массовых беспорядков в столице и других городах России.

Упомянутый Николай Клименюк — личность также очень интересная. Формально он является сотрудником немецкой неправительственной организации «European Exchange», которая с 2005 года занимается «демократическим развитием Европы и её соседей». Ранее господин Клименюк работал в «Гражданском Форуме ЕС-Россия» и журналистом в прозападных российских изданиях — «Сноб», «Большой город», «Forbes Russia». А самим «Центром независимых социальных исследований» руководят давно уехавшие из России Елена Штейн и Сергей Медведев, которые много лет поддерживают все акции российской оппозиции.

Очевидно, что таким людям совершенно не нужно было участие в их дружеском междусобойчике (который они даже формально назвали «Вечером кухонной социологии») русскоязычного человека из Одессы, который рассказал бы присутствующим правду о гримасах украинской демократии, поддерживаемой в том числе официальным Берлином. Кстати, участники круглого стола несколько раз спрашивали организаторов, почему туда не допущен правозащитник из Украины, но внятного ответа так и не получили. Олег Музыка всё же пришёл к зданию, где проходила дискуссия, и убедился, что особого наплыва желающих участвовать в ней не было. Олег взял интервью у одной из пришедших, которая оказалась… бывшей участницей оппозиционных акций в России. (см видео VID_20190926_175829).

Однако кроме того, что власти ФРГ и их клиентелла из России ориентируются только на «правильных русскоязычных», в немецкой политике есть и ещё один момент. Хотя, с одной стороны, официальный Берлин продолжает воспринимать выходцев из бывшего СССР в Германии как одну большую общность, в последнее время иммигрантов из разных постсоветских стран здесь пытаются «посадить на разные шестки». Более того, учитывая активность бандеровцев и других националистических активистов украинской общины в Германии, для выходцев из Украины мероприятия здесь организовывают, как правило, только на украинском языке (или с переводом только на украинский).

То есть Берлин, как и Киев, придерживается логики: гражданин Украины, пусть даже бывший, может говорить только на украинском языке. А что это противоречит базовым европейским ценностям и документам — Германию, как и остальную Европу, волнует мало, подтверждением чего и стала дискуссия «Выходцы из бывшего СССР — невидимки в немецкой политике?» Европейцы хотят видеть только то, что им нравится.