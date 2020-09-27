Почему в Хабаровске выносят на протесты не российские флаги

27.09.2020, Москва, Елена Острякова

Флаги белорусских националистов были вновь замечены на очередном митинге в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (это был уже 78 день протестов).

На видео, появившихся в сети, видно что в толпе (10 тысяч человек, по мнению оппозиции, 500 – по подсчетам мэрии) практически нет государственных флагов РФ. Гораздо больше красных и сине-зелено-белых. При этом был замечен по крайней мере один флаг белорусских националистов.

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Примечательно, что лозунги в продержку «Беларуси» появились на хабаровских протестах еще в самом начале августа, то есть до президентских выборов в этой стране. Точно так же первые лозунги в поддержку Хабаровска были замечены еще в июле на агитационных митингах тогда еще кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

За два месяца протеста хабаровская тема на минских шествиях заметно радикализировалась. «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места» – такой лозунг несли неделю назад на традиционном Беломайдане выходного дня.

Антипутинскую тему развивают и хабаровские протестующие, пытаясь транслировать свое недовольство на всю Россию. Эту тенденцию всячески приветствует и раздувает тамошний штаб Навального и либеральные СМИ.

«Не всем в Хабаровске это нравится – слышны призывы не пытаться быть «за все хорошее против всего плохого» и сосредоточиться на местной повестке, то есть на поддержке Сергея Фургала. С другой стороны, высказываются мнения о том, что как раз сугубо местная повестка ограничивает силу хабаровского протеста, не позволяя жителям других регионов России поддержать его. Сторонники такого подхода на традиционных шествиях несут плакаты вроде «Поднимайтесь, города, с нашей Родиной беда» и «Россия, выходи!». В целом именно представители «глобализации» протеста, как мне кажется, преобладают», – написал для сайта американского «Радио Свобода» хабаровский психолог Илья Латыпов.

В минувшую субботу появились признаки радикализации хабаровских протестов. Накануне шествия произошла стычка между сторонниками Фургала и полицейскими. Поводом стала попытка судебных приставов забрать у активиста Андрея Маклыгина так называемый «фургаломобиль» за долги его бывшей жены. В ходе столкновения протестующие распылили перцовый газ.

Возможно обострение и сегодня на очередном шествии против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Численность участников не сильно, но неуклонно снижается. В затухающий костер нужно подкинуть поленьев.

Выглядит так, что белорусские протесты, о которых много говорят в федеральных СМИ, и хабаровские, которые стараются замолчать, взаимно подпитывают друг друга и синхронизируются.