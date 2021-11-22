Почему в Киеве не верят в соглашение с США по АЭС для Украины

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Новости Украины

Украина производит половину электроэнергии на атомных станциях, из США уже «поставляется примерно половина топлива для украинских АЭС», а в перспективе Киев «постепенно должен вывести из эксплуатации реакторы российского типа и построить новые станции».

Об этом заявил Патрик Фрагман, глава американской корпорации Westinghouse, которая сегодня в Киеве подписала с украинским государственным «Энергоатомом» соглашение о начале реализации пилотного проекта по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

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«Только в сентябре мы были в Вашингтоне, подписывали меморандумы – а сейчас уже соглашение. Я уверен, что так же скоро мы будем двигаться и в реализации этого проекта», – прокомментировал это событие министр энергетики Герман Галущенко.

Однако украинские СМИ выяснили, что подписанные соглашения, которые власть стремится преподнести в качестве прорыва, предусматривают нечто иное, нежели стройку новых реакторов АЭС ударными темпами.

«Два соглашения: одно предусматривает закупку чертежей американской компании по проектированию энергоблоков, второе – покупку тренажера «с длительным сроком эксплуатации». Даже не знаю, что лучше: макулатура или беговая дорожка?» – язвительно комментирует киевский журналист Александр Зубченко.

Украинский эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев поясняет, о каком тренажере идёт речь.

«Есть специальные программно-аппаратные комплексы, позволяющие имитировать разные технологические ситуации. Вот один из этих тренажёров, как я понимаю, и будет поставлен для нужд «Энергоатома», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Рябцев объясняет, почему наблюдатели скептически встретили победные реляции власти по поводу подписания соглашений с Westinghouse – у этой компании существуют большие финансовые проблемы.

«У Westinghouse нет денег даже на то, чтобы завершить уже начатые ими проекты. Они не могут завершить строительство двух энергоблоков. Просто отказались их строить. Есть два энергоблока, которые они продолжают строить США, -это долгострой. Их строят так долго, что это просто смешно», – сказал Рябцев.