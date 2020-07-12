Почему в Киеве снова заголосили «Путин нападёт»

12.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Киевский истеблишмент вернулся к риторике времён Петра Порошенко о неизбежном скором нападении России – так обанкротившийся режим Владимира Зеленского пытается переключить внимание населения с внутренних проблем на Украине.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по заявлениям, доносящимся из Киева, часть украинской правящей верхушки уже возвращается к мантрам времён Порошенко – тогда, как мы помним, чуть ли не ежедневно звучали заявления, будто Россия вот-вот нападёт на Украину.

Вот и на этой неделе в Киеве назвали дату: «Точно нападёт седьмого июля». Нападения, понятное дело, не дождались, но это не смущает обитателей высоких киевских кабинетов. Они уже назвали другую дату – теперь «точно нападёт» в сентябре.

Как и во многих малых странах Европы, на Украине утверждается собственная мания российской угрозы, которая оправдывает глупость и ненужность очень многого, что творится в этой стране, – прежде всего, существования самих этих чиновников и военных, которых иначе можно было бы безболезненно сократить», – сказал сенатор.

Русофобская истерия на Украине – это не только удобное средство для воровства бюджетных средств, но и удачное прикрытие для подготовки очередного госпереворота.

«Кроме того, разговоры о грядущем нападении и подготовка к нему – это удобное средство расхищения бюджетных средств. Вспомним хотя бы проволочный заборчик на границе с Россией, и 40-сантиметровую канавку, которую Яценюк нарёк «непреодолимым рвом». На них было выделено около ста миллионов гривен, и где эти деньги? Нет этих денег! И непреодолимого рва тоже нет, и заборчик курам на смех. Зато на одном заборчике с канавкой украли огромные средства. В Раде потом эту аферу хотели вскрыть, но так и не сумели.

Так что на кону и положение, и деньги. Но стоит на кону и нечто большее – власть на Украине. Зеленский с нею явно не справляется, и вот уже Порошенко готовится перейти в наступление. В Киеве ожидают нового политического обострения осенью, ближе к местным выборам», – резюмировал Пушков.