Почему в кино умирают, как в жизни

23.10.2021 00:48 (Мск), Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Как бывает, однако. Страшно и знаково. Сегодня утром я слушал виниловую пластинку с саундтрэком к культовой ленте «Ворон». Шикарный саундтрэк, один из лучших: с The Cure, Stone temple pilots, Nine Inch Nails, Rage Against The Machine и многими другими.

И вот я слушаю эти песни, просматриваю новости – вижу: на съёмках нового фильма «Ржавчина» известный актёр Алек Болдуин застрелил оператора ленты Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. Мужчину спасли, а вот женщина скончалась. Жутко.

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Для тех, кто вдруг не понял, причём тут фильм «Ворон» – поясню. С ним связана одна из мрачнейших страниц новейшего кинематографа. Брэндон Ли, исполнитель главной роли и сын легендарного Брюса Ли, погиб на съёмках этой картины.

Из «Википедии»: «Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съёмочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скончался в больнице в Уилмингтоне, Северная Каролина». Погиб он за 17 дней до собственной свадьбы.

Относительно трагического конца Брэндона Ли есть разные версии. Много конспирологических. Относительно произошедшего на съёмках «Ржавчины» также постепенно накапливаются слухи – и говорят, что смерть чуть ли подстроена. Только кому это было нужно? Да и ради чего? Скорее, с огромной вероятностью, произошла смерть по неосторожности.

Галина Хатченс родилась в Советском Союзе. Сама она говорит, что «детство её прошло рядом с оленями и подводными лодками». Потом был Киев и учёба в столичном вузе, ну а далее попытка покорения США. Не самая лучшая, но, определённо, и не самая худшая.

Вообще, и это надо отметить особо, Голливуд полон выходцами из Советского Союза и постсоветского пространства. Да, они там не на первых ролях – вы не встретите тут востребованных российских или украинских актёров. Что поделать, и великому Савелию Крамарову не удалось покорить Голливуд, а пришлось играть второстепенного персонажа в развесистой, но милой клюкве «Красная жара». Однако, скажем так, среди тех, кто остаётся за кадром немало русских и украинцев. Некоторые из них добиваются серьёзнейших успехов, как легендарный каскадёр и постановщик трюков Виктор Иванов и его сын Мартин (удостоены высших наград за работу над фильмами о Борне). Вот и Галина Хатченс была одним из невидимых героев Голливуда.

Почему так произошло? Причины могут называться разные, но суть скрыта в старой фразе «не всё то золото, что блестит». И глупо думать, будто вот там у них отлаженная машина, не дающая сбоев. На самом деле, сбои есть – и, к сожалению, случаются они часто. Не только в кино, но и в других сферах. А платить за это приходится человеческими жизнями. Что до Алека Болдуина, то, скорее всего, внятная карьера его подошла к концу. Странно, но запомню его прежде всего по классной роли возлюбленного Фиби в сериале «Друзья».