Украинский язык будет преподаваться в школах Запорожской области, как родной язык, то есть отдельным предметом. Языком преподавания является русский, чтобы впоследствии ребенок мог поступить в любой вуз страны. Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украиноязычных жителей в Запорожской области половина, и в этом смысле самое глупое, что мы могли бы здесь сделать, это запрещать украинский язык. Я как раз был заместителем военно-гражданской администрации Запорожской области, и там много людей по этому поводу возбудилось. Мы ввели в школьную программу изучение украинского языка, как родного. Что это значит – это когда всё преподавание идёт на русском, а факультативно изучается украинский язык. Я не вижу в этом никакой проблемы. Вот если мы будем всё максимально русифицировать, с языком бороться, тогда мы точно подтвердим все самые худшие образцы украинской пропаганды», – отметил он.

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Преподавание родного языка происходит за счет вариативной части школьной программы, и родители могут выбирать предметы по своему усмотрению.

«Чтобы было всё понятно, это 3-4 часа в неделю в разных классах. И это было сделано по аналогии с другими российскими регионами – с Крымом, где крымско-татарский и украинский язык можно выбрать, с Татарстаном, с Чечнёй. И была предоставлена такая возможность. Более того, там тоже, конечно, были перегибы. Ну не очень хотят, открою правду, родители выбирать этот язык ребенку в качестве дополнительного. Любой родитель понимает, что разговариваем на своей версии украинского языка, и нормально. Лучше пусть ребёнок математику учит и физику дополнительно. Поэтому некоторые преподаватели, которым надо что-то преподавать, ходили по родителям и стимулировали детей, чтобы они выбирали дополнительно украинский язык. Но все эти перегибы на местах были исправлены. Право такое есть, язык люди выбирают», – подчеркнул Толмачёв.

Он добавил, что в Запорожской области периодически проводится соцопрос с целью выявить настроение населения в разрезе самоидентификации.

«У нас постоянно шла социологическая панель, и задавался вопрос: кем вы себя идентифицируете, вы русских или украинец? Болгарин, татарин и так далее? Я напомню, что изначально в Запорожской области было порядка 55% процентов украинцев и около 43% русских. Остальные – болгары и татары. Но через некоторое время цифры русских и украинцев поменялись местами. И это не значит, что украинцы уехали – это вопрос самоидентификации. И сейчас уже большинство себя как русские там определяют, но при этом украинцев, которые так себя идентифицируют, около 40%. И здесь нельзя никаких тоже перегибов допускать в сторону мгновенной и тотальной русификации. Иначе мы ничем не будем отличаться от этого украинского псевдогосударства. Обрусение – это естественный процесс, который не предполагает выдавливание своей какой-то этнонациональной культуры. Тем более, там 3% болгар, которые к современной Болгарии малое отношение имеют, но этнически – они болгары. У них болгарские деревни, есть болгарский район. Ближе к Крыму есть крымско-татарские деревни, и это нормально. Многонациональные регионы, регионы постоянного смешения этнических субстратов – не вижу в этом ничего страшного», – подытожил Толмачёв.