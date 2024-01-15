Почему в Москве датой окончания СВО называют май 2025 года

Михаил Рябов.  
15.01.2024 16:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Спецоперация на Украине вряд ли будет закончена до мая 2025 года. Такой прогноз обнародовал российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя открытие форума в Давосе, где, среди прочего, обсуждается и украинский конфликт.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», – написал Дерипаска.

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Спецоперация на Украине вряд ли будет закончена до мая 2025 года. Такой прогноз обнародовал...

Экономист Ниикита Кричевский поясняет, почему Дерипаска называет именно май 2025 года.


«Вероятно, наши источники (собеседники) во власти одни и те же. Или таково общее настроение… Не раз писал о том, что крайняя дата окончания СВО – 9 мая 2025 г., аккурат к 80-летию Победы», – пишет Кричевский.

Впрочем, он не исключает, что «это произойдет раньше и только на наших условиях».

«Если совпадёт, будет знаменательно. И всё же хорошо бы, чтобы не было нарочной «погони за датами» и освобождения городов «к праздникам».

А главное, нам нужно не просто «окончание СВО», а Победа — с большой буквы и с достижением всех целей спецоперации. Тогда этот день сам превратится в красную дату календаря», – замечает экс-депутат Госдумы Елена Панина.

Либеральный публицист Кирилл Шулика, напротив, считает, что окончание боевых действий в 2025 году – это оптимистично: «Оптимизм это хорошо, но не всегда обоснованно».

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