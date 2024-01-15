Почему в Москве датой окончания СВО называют май 2025 года
Спецоперация на Украине вряд ли будет закончена до мая 2025 года. Такой прогноз обнародовал российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя открытие форума в Давосе, где, среди прочего, обсуждается и украинский конфликт.
«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», – написал Дерипаска.
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Экономист Ниикита Кричевский поясняет, почему Дерипаска называет именно май 2025 года.
«Вероятно, наши источники (собеседники) во власти одни и те же. Или таково общее настроение… Не раз писал о том, что крайняя дата окончания СВО – 9 мая 2025 г., аккурат к 80-летию Победы», – пишет Кричевский.
Впрочем, он не исключает, что «это произойдет раньше и только на наших условиях».
«Если совпадёт, будет знаменательно. И всё же хорошо бы, чтобы не было нарочной «погони за датами» и освобождения городов «к праздникам».
А главное, нам нужно не просто «окончание СВО», а Победа — с большой буквы и с достижением всех целей спецоперации. Тогда этот день сам превратится в красную дату календаря», – замечает экс-депутат Госдумы Елена Панина.
Либеральный публицист Кирилл Шулика, напротив, считает, что окончание боевых действий в 2025 году – это оптимистично: «Оптимизм это хорошо, но не всегда обоснованно».
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