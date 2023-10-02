Ряд немецких СМИ опубликовали результаты собственного расследования о том, кто же «на самом деле» стоит за подрывом «Северных потоков» – называется некий 41-летний бизнесмен из Киева Рустем А., который якобы владеет компаниями на Украине, в Великобритании и на Кипре.

Скорее всего, крайним специально решили сделать крымского татарина, чтобы привязать липовую версию диверсии к Крыму, заявил в эфире «Крым 24» депутат Белогорского городского совета Амза Чипче, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я не готов сказать, что все крымские татары, которые выбрали жизнь за пределами Крыма, являются разменной монетой в руках американцев, но есть отдельные личности, конечно, которые стали инструментом в руках своих западных партнёров, и которыми последние очень умело пользуются. Мы в последнее время видим, что на Украине назначили крымского татарина министром обороны, тут же взрывы на «Северных потоках» пытаются повесить также на крымского татарина. К чему всё это? Для того чтобы взбудоражить общество здесь, в Крыму. Мне кажется, вот, вопрос именно в этом – они делают всё для того, чтобы здесь как-то население немножечко расшевелить. Думаю, у них ничего в этом не получится. Потому что, слава Богу, живём в межнациональном согласии, полностью взаимопонимание есть во всём. Они сначала говорили, что это было выгодно самой России – подрыв этих «Северных потоков», и были там другие версии, а в итоге они сделали, извините за грубость, козлом отпущения крымского татарина», – подчеркнул он.

В свою очередь, Вашингтон делает таким же «козлом отпущения» саму Украину, спихнув на нее свою спецоперацию по подрыву газопровода. Об этом заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

«Киевской хунте Запад разрешает почти любые преступления и даже списывает на них свои, поскольку им всё позволено. Например, фальсификация расследования по теракту на «Северных потоках». Понятно, что взорвали американцы, но хотят списать всё это на украинцев, дескать, они имеют моральное право, поскольку воюют с Россией», – подчеркнул Марков.

По его словам, Зеленский остаётся по-прежнему любимчиком Запада. Просто сейчас, в связи с предстоящими выборами, в адрес Зеленского звучат критические замечания, поскольку рядовые американцы не хотят, чтобы слишком большие деньги уходили украинскому режиму и не понимают из-за чего война с Россией на Украине, поскольку не видят никакой серьёзной угрозы от России.

«Чем ближе к выборам, тем больше будет каких-то снижений финансирования и так далее. В то же время, там есть график поставок, в котором ракеты дальнего действия, которые, к сожалению, будут, в том числе, по Крыму бить, как Storm Shadow, TAURUS и F-16 – они будут передавать, которые могут нести разные модификации ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Поэтому там всё по графику у них идет. Запад не оказывает никакой помощи Украине, и Зеленский не просит помощи – Запад использует прокси-армию Украины в своей войне против России, и Запад сам решает, чем снабжать. Зеленский просто может немножко побольше попросить», – заключил политолог.