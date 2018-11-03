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03.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
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Почему в столовой Верховной Рады из меню исключили гречку

В столовой Верховной Рады из меню исключили подорожавшую гречку – повара заменили ее современным гастрономическим «хитом среди украинцев» – пшённой крупой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается гречки, могу сказать, в Верховной Раде меню обновилось, и теперь вы там гречку крайне редко увидите, потому что от неё уже отказываются многие, в том числе в столовой украинского парламента. Зато там практически каждый день есть тот хит, который и среди украинцев является хитом – пшённая каша», – рассказал он.

«Могу сказать, что пшённая каша очень необычно дорожает с начала этого года, потому что многие украинцы как раз на неё перешли, отказываясь от более дорогих продуктов – той же самой гречки, от той же самой муки и хлеба переходят на крупы, и одной из самых популярных круп стала пшёнка, которая только с начала года подорожала более чем на 20 процентов, что говорит о большом спросе и ещё недостаточном предложении этой каши. Потому я не думаю, что депутаты объедают всех украинцев в плане пшёнки», – добавил Алексей Дорошенко.

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