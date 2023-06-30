Почему в ВСУ есть ЛГБТ-подразделения, но нет казачьих

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Строчки гимна, утверждающие о том, что украинцы – «казацкого рода», являются фальшивкой. На самом деле, заукраинские казаки сбежали с Донбасса в начале Русской весны. А сейчас в зоне СВО в рядах ВСУ отсутствуют крупные казачьи подразделения, в отличие от российской армии, где сформировано несколько казачьих корпусов.

Об этом в эфире программы «Политотдел» на «Крым 24» заявил подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Луганской народной Республике с самого начала позиции казачества были очень сильны. Потому что значительная часть ЛНР и ДНР исторически относились к землям Всевеликого войска Донского. Соответственно, многие люди, которые здесь живут, имеют казачьи корни. Причём после Гражданской войны было так, что казачьи офицеры и казаки, которые участвовали в «белом» движении скрывались от новой власти, работая шахтёрами. Это было самое лучшее место, чтобы скрыться от любых репрессий и разборок. Бывало так, что на одной шахте работают красный командир какой-нибудь и офицер из белой армии. Поскольку шахтёры были нужны, не особо спрашивали, кто и откуда», – подчеркнул он.

Как рассказал подполковник, ему в Луганской Народной Республике постоянно встречаются люди с явно казачьими фамилиями, но по менталитету уже ближе к шахтёрам.

«Казачье донское движение здесь было тоже очень сильно, и в начале Русской весны в числе первых казаки встали на протест. Естественно, что казаки как люди, которые являются историческим воинским сообществом, вся их идеология апеллирует к воинской традиции, и было бы странно, если бы казаки не взяли в руки оружие, и не вошли в число первых добровольческих отрядов. Так это и произошло. Отряды были разные, потому что казачье движение было общественное, разрозненное. Кто-то представлял российские организации, кто-то был зарегистрирован на Украине», – пояснил Селиванов.

«И Русская весна показала, фактически, кто есть казак. Потому что практически все украинские организации сбежали сразу. И некоторые из них потом пытались оказывать помощь карательным украинским батальонам. У нас есть данные по всем этим людям. Если они не погибнут, они будут наказаны», – заверил он.

В Луганской Народной Республике казачьи подразделения выделились более чётко. Изначально они зарождались и росли дикоросом, без определённого штата и вооружения. Постепенно они разжились оружием, а уже после Дебальцево казаков начали приводить в регулярные подразделения.

«Некоторые вливались в более крупные подразделения, некоторые усиливались. Но костяк подразделений составляли казаки, местные ополченцы и обычные. Но они имели такое отчётливо выраженное казачье лицо. И в Луганской Народной Республике казачьи подразделения получили право на отличительные знаки, папаху, например. И создание казачьих частей Луганской Народной Республики умыло украинскую пропаганду, потому что пропаганда во многом базируется на казачьем мифе, что они все якобы «козацького роду».

Однако казачьих частей мы там не увидели. Мы увидели кого угодно: части из нацистов, гомосексуалистов, язычников. Но почему-то казачьих частей не было. Хотя они любят себя называть «казаками». Это культурная составляющая, эта традиция, она на самом деле украинскому национализму не присуща. Потому что украинскому национализму как раз-таки присущая антиказачья традиция – униатская, западо-поклонническая, пропольская. То, есть фактически, исторический враг казаков», – отметил подполковник.

С началом СВО, когда Луганская и Донецкая Народные Республики вошли в состав Российской Федерации, вооружённые силы их народных милиций вошли в состав подразделений Министерства обороны РФ.

«Таким образом, шестой казачий мотострелковый полк стал 6-й бригадой. Он увеличился, усилился, героически себя проявил при освобождении Лисичанска, и стал казачьей бригадой. То же самое происходило с остальными частями. Эти части находятся в составе штатных подразделений Министерства обороны. А те части, которые добровольческие, это другое явление. Потому что до начала спецоперации значительное число казаков, так или иначе, прошли Русскую весну, сопротивление украинскому режиму. Кто-то в боевых частях, кто-то в гуманитарке. Естественно, что после начала СВО стали создаваться добровольческие казачьи части. Именно добровольческие, не штатные Минобороны, а добровольческие», – уточнил Селиванов.

Такой частью стал добровольческий отряд «Дон», но после того, как он себя хорошо проявил в Харьковской области, Минобороны было принято решение, и очень быстро отряд «Дон» вырос в бригаду, состоящую из нескольких батальонов. Потом бригада «Дон» уже была развёрнута в корпус, куда входит бригада «Дон», бригада «Терек», бригада «Днепр».

«Эти бригады имеют свои направления, за которые они отвечают. В этих бригадах отряды, батальоны носят свои собственные названия: батальон «Сибирь», батальон «Енисей», батальон «Дон», батальон «Терек». Соответственно, по названиям видно, что костяк этих частей состоит из казаков исторических казачьих войск России. Конечно же, туда могут войти люди, которые не являются жителями этих территорий. Таким образом, казачество получило шанс отойти от перестроечного имиджа таких пузатых дядек, увешенных непонятными наградами, пьянствующих и призывающих «Любу», – заключил Селиванов.