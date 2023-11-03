Почему ваш премьер с Георгиевской лентой? – украинская ведущая требует объяснений от посла Израиля

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Тель-Авив выступает сторонником Запада и резким противником многих действий Москвы, однако Израиль не будет разрывать отношения с РФ или с проживающими там евреями, лояльными Владимиру Путину.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бродский возмутился, что в Москве приняли палестинских лидеров, несмотря на то, что Израиль был против.

«Сегодня мы разочарованы реакцией России на то, что произошло», – сказал он.

«А вы выставляете счёт тем евреям, которые окружают президента РФ и допустили до того, что такое произошло?» – задала провокационный вопрос ведущая Наталка Мосийчук.

«Эти евреи – граждане РФ, а не граждане Израиля. Я не думаю, что они готовы получить от нас какой-то счёт. По какому праву мы будем выставлять им счёт? Кровь играет роль, но это не значит, что есть какое-то безусловное право предъявлять претензии кому-либо только из-за того, что человек еврей», – ответил Бродский.

Но бандеровка не успокоилась, и на этот раз попыталась ополчиться на израильского премьера.

«Вам было неприятно, когда Нетаньяху гулял по Красной площади с георгиевской лентой, и прославлял «Бессмертный полк»? Скажу вам честно, мы помним это, не знаю, пересмотрел ли он сейчас свою позицию относительно РФ и Путина», – возмутилась ведущая.

«Это было вызвано двумя моментами. Первое – в Израиле ценят роль Советского Союза и Красной армии в освобождении Европы от нацистов. Благодаря советской армии удалось остановить Холокост на территории Европы. И в рядах советской армии служили представители разных народов – украинцы, русские, и евреи. По числу героев СССР евреи на втором месте, по относительному показателю. А второй момент – у нас есть необходимость в связах с Россией в силу того, что происходит на Ближнем Востоке. Это касается Сирии, в которой присутствует российская армия. Нам было очень важно поддерживать канал связи, для нас это жизненно важный вопрос», – подытожил дипломат.