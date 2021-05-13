Почему Великобритания увеличивает военный бюджет и при чем тут Россия

13.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Предприниматель Евгений Пригожин проанализировал причины резких высказываний главы МИД Британии в адрес РФ.

Вчера глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Россия укрывает международных преступников и «недостаточно активно» борется с теми, кто нарушает международные законы. Он не сказал ничего конкретного о том, кого именно он имеет ввиду, однако известно, что его слова прозвучали на фоне объявления нескольких россиян в розыск. Некоторые СМИ в связи с этим упомянули имя петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

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Издание «Правда.ру» обратилось к нему за комментариями. Пригожин ответил, что его действительно разыскивают спецслужбы США по обвинению во вмешательстве в американские выборы. Он напомнил , что суд США его полностью оправдал, сняв все обвинения. Пригожин предложил британскому МИДу вспомнить о справедливости и обратить внимание на преступников из других государств.

«В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают меня преступником. А я считаю себя патриотом. А преступниками – господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения», – передала слова Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Вчера Елизавета II, королева Великобритании, заявила об увеличении военной мощи государства. Петербургский бизнесмен связал с этим заявлением резкое высказывание британского МИД. Соединенному Королевству выгодно усиливать в СМИ представления о «российской угрозе», чтобы были основания для увеличения военного бюджета. Точно по такой же схеме действует и Америка.

«Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин “российская угроза” и пугает им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить на оборону 24 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшие четыре года. Это самая большая сумма за последние тридцать лет. Так что господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов», – подчеркнул Пригожин.