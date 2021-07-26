Почему власти США угрожают правящей партии в Польше

26.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

В Польше продолжается конфликт, связанный с попыткой правящей партии «Право и справедливость» фактически закрыть оппозиционный либеральный телеканал TVN. Проблема в тем, что его владельцем является американская корпорация Discovery.

О ситуации в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Законопроект подготовлен группой депутатов правящей партии и предусматривает, что в Польше разрешается вещание электронных СМИ, лишь принадлежащих европейскому капиталу. Кстати, это соответствует стандартам многих стран Евросоюза, которые пытались таким образом гарантировать себе информационный суверенитет.

У «ПиС» существует довольно простой план. Запрет на владение СМИ, который будет распространяться на иностранных инвесторов извне Европы, должен привести к полному доминированию правящей партии в информационном пространстве. Правда, формально речь идет об «информационной безопасности» в связи с возможным заходом российского или китайского капитала (это формальный аргумент для предлагаемых нововведений), но все прекрасно понимают, что среди российских и китайских инвесторов нет даже потенциально заинтересованных приобретением польских телеканалов. На самом деле, все это – попытка принудить американскую корпорацию к продаже своих активов и, таким образом, организовать операцию приобретения TVN одной из польских госкорпораций.

Прецедент уже имеется: в этом году нефтяной гигант Orlen приобрел несколько региональных газет и порталов. «ПиС» готовится к попытке монополизации СМИ страны.

Однако, как стоило ожидать, законопроект и план вытеснения Discovery вызвал определенную реакцию не только самой американской корпорации, но и представители администрации Джо Байдена.

После разговора министра торговли США Джины Раймондо с вице-премьером польского правительства Ярославом Говиным, политический партнер «ПиС» Ярослав Качиньский сообщил, что его группа депутатов точно не поддержит законопроект, бьющий по американским интересам.

Более того, Говин передал лидеру «ПиС» серьезное предупреждение: в случае принятия закона, политиков правящей партии могут ожидать «жесткий ответ».

Судьба законопроекта станет моментом истины польско-американских отношений.

Если следовать имеющемуся опыту, скорее всего, никакой закон, противоречащий интересам американских «партнеров», по определению не может быть принят в Варшаве. Таким образом, в очередной раз избиратели «ПиС» получат сигнал о тем, что их любимый лидер Качиньский неспособен принимать независимые решения, а его заявления про суверенитет – всего лишь слова, не подкрепленные делом.