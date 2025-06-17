Почему война в Иране играет на руку России? Версии западных СМИ

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Западная пресса, разделившаяся в своих прогнозах насчет возможных итогов нынешнего дистанционного военного столкновения Израиля с Ираном и необходимости прямого вовлечения США в этот конфликт, относительно едина в том, что новая война на Ближнем Востоке играет на руку России и Путину.

В частности, в этом уверены обозреватели немецкого издания Der Spiegel:

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«Только в январе Россия и Иран заключили «всеобъемлющее стратегическое партнерство». Москва резко критикует воздушные удары Израиля по союзнику. Почему Путин не делает больше?», – говорится в публикации.

Издание само же дает ответ на свой вопрос: «эффективная военная поддержка Ирана со стороны Москвы маловероятна. Альянс не распространяется настолько далеко. Он гораздо менее обязателен, чем пакт о безопасности с Северной Кореей, который Владимир Путин незадолго до этого заключил с Ким Чен Ыном».

В частности, договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с КНДР от 2024 года содержит пункт о военной помощи в случае нападения на одну из сторон. В договоре с Ираном этого пункта нет — там говорится только об обязательстве не поддерживать агрессора.

Кроме того, по наблюдениям немецких обозревателей, «у Путина мало общего с умеренным президентом Ирана Масудом Пезешкианом — гораздо теснее были его отношения с предшественником Пезешкиана, ультраконсервативным сторонником жесткой линии Эбрахимом Раиси».

И, наконец, по оценке Der Spiegel, возможности Москвы для сближения с Тегераном всегда были ограничены тем, что она стремилась поддерживать хорошие отношения и с соперниками Ирана, такими как Саудовская Аравия.

«На самом деле партнерство между Россией и Ираном скорее напоминает союз по интересам, чем настоящий пакт. Оно лучше всего работает, когда выполняются два условия: во-первых, международное давление на обе стороны, и во-вторых, ощущение зависимости от военной помощи друг друга. Оба условия были выполнены после февраля 2022 года — внезапно российское руководство оказалось в международной изоляции, а Россия, как экспортер оружия, против всех ожиданий оказалась в зависимости от простой беспилотной техники Ирана, потому что на украинском фронте дела шли очень плохо. Но три года спустя государство Путина производит достаточно собственных беспилотников, и его опасения международной изоляции уменьшились», – резюмирует издание.

У Москвы есть и другие резоны:

«Парадоксально, но из-за этого израильские атаки на Иран имеют для России не только минусы, но и плюсы. Во-первых, растет цена на нефть, а вместе с ней и пространство для маневра в российском государственном бюджете. Поэтому, по мнению московского военного эксперта Руслана Пухова, наибольший ущерб от израильских атак, помимо Ирана, понесет Украина. Военная помощь США теперь может быть перенаправлена в Израиль», – добавляет Der Spiegel.

Однако издание делает существенную оговорку: все вышеперечисленное не значит, что судьба Ирана безразлична Москве. Партнерство с Ираном существует не только на бумаге, Россия также имеет экономические интересы в этой стране.

«Крах иранского режима также сильно ударил бы по Москве. Существующая ситуация –изолированный Иран, у которого нет другого выбора, кроме как учитывать интересы Москвы – была для российского руководства более удобной, чем альтернативы», – говорится в статье.

Помимо этого, в Москве с удивлением наблюдают за колебаниями в политике США — во время первого срока Дональд Трамп расторг международное соглашение с Ираном по ядерной программе, которое было заключено при участии России и должно было положить конец ядерным амбициям Ирана. Во второй срок он вновь обратился к Путину за помощью в переговорах о новом соглашении.

Обозреватель издания The Spectator Оуэн Мэтьюз также видит выгоды РФ в разворачивающемся столкновении на Ближнем востоке.

«Нападение Израиля на Иран — двойная хорошая новость для Кремля. Многолетняя двусторонняя дипломатия позволила Владимиру Путину позиционировать себя как друга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и иранского руководства. Это делает Россию незаменимым партнёром для США, когда они приступят к длительному процессу урегулирования новых политических реалий на Ближнем Востоке после этой войны», – пишет он.

Кроме того, война неизбежно напугала рынки и подтолкнула вверх падающие цены на сырую нефть — а вместе с ними и военный бюджет Путина.

Ну и, наконец, аргумент геополитический:

«В течение трёх месяцев безрезультатных переговоров с администрацией Трампа о прекращении войны на Украине российские переговорщики настаивали на том, что Украина — лишь часть глобального пакета военных, экономических и политических вопросов, в которых фундаментальные интересы Вашингтона могут совпадать с интересами Москвы. Теперь это произошло. После израильских ударов Путин был единственным мировым лидером, который поговорил по телефону с Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом», – пишет Мэтьюз.

По мнению обозревателя, «благодаря разрушительным ударам Израиля Вашингтон оказался перед многоплановым вызовом»: необходимо одновременно предотвратить глобальный шок цен на нефть, двустороннюю войну между Ираном и Саудовской Аравией, а также ответные удары иранских агентов или прокси по военным и гражданским целям США.

«Россия, имеющая военные и дипломатические связи с Тегераном, неизбежно станет частью этого дипломатического балансирования. Внезапно давление на Кремль с целью свертывания операций в Украине кажется мелочью по сравнению с необходимостью помочь в предотвращении возгорания всего Ближнего Востока. Союз по расчёту с Ираном, с точки зрения Кремля, второстепенен по сравнению с более важной ролью России как глобального игрока, способного стоять наряду с США и Китаем в качестве арбитра в мировых делах», – добавляет обозреватель The Spectator.

По его мнению, целью Путина является «гораздо более крупная дипломатическая добыча: укрепить свой авторитет как влиятельного игрока на Ближнем Востоке».