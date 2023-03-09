Почему вражеский дрон сбили только в Подмосковье

Современные дроны, предоставляемые Украине странами НАТО, являются серьезным оружием, способным наносить удары на расстоянии до 1500 км вглубь территории России.

Об этом в интервью НСН заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, комментируя уничтожение украинского дрона в Подмосковье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как получилось так, что этот дрон смог долететь, преодолев огромное расстояние и приграничные регионы, нашу систему ПВО и был замечен и сбит только в Московской области. Объясняется это очень просто. Летательные аппараты делаются из композитного материала, который не заметен для радаров и локаторов. Его заметность уменьшается, так как дрон имеет небольшие размеры, сделан из пластмасс. Если у него электрический двигатель, то это вообще дрон-невидимка. Он не оставляет после себя теплового следа и практически невидим для радаров. Обнаружить их можно только визуально», – сказал Липовой.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения российские ПВО уничтожат любой вражеский дрон без проблем.

«Теоретически дрон долететь может. Но только не те, которые применяются в Зоне СВО, а более современные и дальнобойные, которые Киев получает от НАТО. Каждый день мы видим заявления лидера киевского режима о том, чтобы им поставили и дальнобойное ракеты, и дальнобойную артиллерию, в том числе, ударные дроны, у которых радиус действия уже 1000 км. И это не предел. Они могут в воздухе находиться сутками. Чисто теоретически такие дроны для нас представляют серьезную угрозу, которую наши средства ПВО должны нейтрализовать далеко на подступах и не допускать того, что все мы увидели сбитый дрон в Подмосковье», – заключил Липовой.