Почему вражеский дрон сбили только в Подмосковье

Елена Острякова .  
09.03.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Современные дроны, предоставляемые Украине странами НАТО, являются серьезным оружием, способным наносить удары на расстоянии до 1500 км вглубь территории России.

Об этом в интервью НСН заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, комментируя уничтожение украинского дрона в Подмосковье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Современные дроны, предоставляемые Украине странами НАТО, являются серьезным оружием, способным наносить удары на расстоянии...

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«Как получилось так, что этот дрон смог долететь, преодолев огромное расстояние и приграничные регионы, нашу систему ПВО и был замечен и сбит только в Московской области. Объясняется это очень просто. Летательные аппараты делаются из композитного материала, который не заметен для радаров и локаторов. Его заметность уменьшается, так как дрон имеет небольшие размеры, сделан из пластмасс. Если у него электрический двигатель, то это вообще дрон-невидимка. Он не оставляет после себя теплового следа и практически невидим для радаров. Обнаружить их можно только визуально», – сказал Липовой.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения российские ПВО уничтожат любой вражеский дрон без проблем.

«Теоретически дрон долететь может. Но только не те, которые применяются в Зоне СВО, а более современные и дальнобойные, которые Киев получает от НАТО. Каждый день мы видим заявления лидера киевского режима о том, чтобы им поставили и дальнобойное ракеты, и дальнобойную артиллерию, в том числе, ударные дроны, у которых радиус действия уже 1000 км. И это не предел. Они могут в воздухе находиться сутками. Чисто теоретически такие дроны для нас представляют серьезную угрозу, которую наши средства ПВО должны нейтрализовать далеко на подступах и не допускать того, что все мы увидели сбитый дрон в Подмосковье», – заключил Липовой.

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