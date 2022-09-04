«Почему вы несёте чушь на «Крымской платформе»?» – Гагаузский позор Майи Санду

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Президент Молдовы Майя Санду впервые за полтора года пребывания у власти удосужилась посетить Гагаузскую автономию. Регион, где Санду откровенно презирают, где она и её партия традиционно получают откровенный минимум голосов. Первый регион в Молдове, который охватила волна антиправительственных акций.

Санду в очередной раз избежала общения с башканом Гагаузии Ириной Влах и ограничилась встречей с депутатами Народного собрания Гагаузии за закрытыми дверями. Однако в социальные сети и СМИ попали отдельные фрагменты записи этой встречи, проходящей на повышенных тонах. А затем на канале Народного собрания была выложена полная запись этого мероприятия.

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Санду, при поддержке своего консультанта и экс-главы Бюро по реинтеграции Владислава Кульминского, отправленного на гагаузской направление, попыталась направить разговор в комфортное для себя русло. Говорить о помощи правительства в трудный период, «когда рядом с нами идёт страшная война», о надоевшей всем теме вечной борьбы с коррупцией, о чистке прокуратуры и судебной системы, о совместных проектах с Евросоюзом, и даже об изменении климата и борьбе с его последствиями. Пытаясь сыграть на национальных чувствах гагаузов, Санду подняла и тему «сохранения гагаузской культуры и языковой идентичности гагаузов». Иными словами, перенаправить недовольство румынизацией на тему «повальной русификации»: «Вы забыли свой родной язык, потому что разговариваете на русском».

У депутатов Народного собрания были другие планы. Они затронули те темы, которые поднимают их избиратели.

Об астрономической цене на газ для Молдовы, в то время как Венгрия – член Евросоюза и НАТО – приобретает у России газ по достойной цене.

«Я не знаю, почему у Венгрии это получилось», – честно призналась в своей некомпетентности Санду.

О нейтралитете как главной гарантии мира для Молдовы.

О том, зачем Молдове нужны 40 миллионов евро на вооружение, и с кем нейтральная страна собирается воевать.

О незаконном аресте и отстранении от должности генерального прокурора Молдовы, этнического гагауза Александра Стояногло.

О том, почему власти Молдовы так противятся тому, чтобы русский язык получил статус второго государственного.

О том, почему, вопреки предвыборным обещаниям Санду быть «президентом всех граждан», новая власть разделяет народ по политическому и языковому признаку.

О том, почему, подавая заявку на вступление в ЕС (и, тем самым, жертвуя значительной частью суверенитета Молдовы), власти страны не поинтересовались мнением жителей Гагаузии, хотя закон о статусе Гагаузской автономии 1994 года это прямо предписывает.

О том, почему правительство, повинуясь директивам европейских чиновников, уничтожает отечественного производителя.

О том, почему власти, борясь с российским влиянием и «пропагандой», игнорируют существование унионистских партий и движений, которые прямо призывают к ликвидации независимости Молдовы и присоединении к Румынии.

О том, что руководство страны должны заботить не украинские беженцы, а дети и старики в Молдове, которые будут замерзать в школах и домах престарелых.

Санду пыталась оправдываться и контратаковать. Она начала объяснять, что «Газпром» сам отказался от долгосрочных контрактов (хотя ещё в июле – августе 2021 года возможность заключить контракт с фиксированной ценой на газ у Молдовы была, чем воспользовались те же Германия, Венгрия, Сербия и другие страны). Говорила, что Молдова не может признать долг перед «Газпромом» в 800 миллионов долларов, поскольку это огромная цифра, и необходимо провести аудит.

Майя Санду утверждала, что Молдова исправно блюдёт свой нейтралитет, не входит в военные блоки и не участвует в военных операциях.

«Но я не буду поддерживать войну России в Украине. Я не поддерживаю уничтожение другого государства и людей. Это страшно, что там происходит. Я была на Украине и видела людей, которые не знают, проснутся ли они утром», – заявила Санду.

В ответ на вопрос депутата Народного собрания Михаила Попова, почему Майя Санду ни разу не побывала на Донбассе и не расспросила людей, как они ложились и вставали на протяжении восьми лет, она визгливо выкрикнула:

«Это дезинформация!».

«Какие критерии дезинформации, о которой вы говорите? – спросил президентшу депутат Народного собрания Григорий Дюльгер. – Дезинформация – то, что было в течение восьми лет на Донбассе, или та «бойня», которая, как вы утверждали, была в Буче?».

Депутат призвал Санду перестать всё валить на другие страны и заниматься проблемами и чаяниями жителей Молдовы.

«Просто представьте на миг, что нет другой страны, кроме Республики Молдова! Подумайте о том, как нам сделать, чтобы наши люди были сытые, довольные и жили в тепле!», – призвал президента Григорий Дюльгер.

Майю Санду, упорно называющую государственный язык румынским, вывело из себя замечание одного из депутатов Народного собрания, что в конституции страны в качестве государственного фигурирует молдавский язык.

«Я знаю лучше, как называется мой язык! Вы знаете, что ваш язык гагаузский, а я знаю, что мой язык румынский!», – истерично воскликнула Санду.

Отвечая на вопросы, связанные с отоплением, Санду пообещала, что правительство обеспечит всех граждан дровами по фиксированной цене.

«У нас нет газа и нефти, и цену на эти ресурсы мы контролировать не можем. Дрова у нас есть, и цену на них мы контролировать можем», – попыталась успокоить она собеседников.

При этом Санду признала, что необходимым запасом древесины Молдова не обладает, и часть дров придётся покупать за границей.

Эта фраза возмутила депутата Народного собрания Елену Юрченко:

«Когда я слышу о дровах, я понимаю, что впереди у нас лампадка и буржуйка. У меня к вам огромная просьба, как матери, как педагога с 28-летним стажем. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Российскую Федерацию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны» – обратилась Елена Юрченко с просьбой к Санду.

«Вам люди доверили, а сегодня они в вас сомневаются. И сомневаются не только в Гагаузской автономии, но и в других регионах РМ. Не могут наши дети сидеть в школах при 15 градусах в кабинетах», – добавила депутат Народного собрания.

Эта реплика вызвала новую истерику Майи Санду.

«У нас нет ещё 15 градусов в школах! – заголосила она. – Давайте не будем говорить о вещах, которые не происходят! Мы говорим, что готовы к любым сценариям. Мы могли сказать, что все хорошо, но мы уважаем людей. Мы сказали, что есть риски, но делаем все возможное, чтобы мы не дошли до этой ситуации. Что касается цены на газ, нужно, чтобы те, кто продают этот газ, тоже захотели снизить нам цену!».

«А вы уверены, что они не хотят?», – спросил Григорий Дюльгер.

«Да, я уверена!» – безапелляционно ответила Санду.

«Тогда почему вы несёте чушь на «Крымской платформе» вместо того, чтобы ехать в Москву и вести нормальный диалог? Как можно говорить о цене на газ, если ты плюешь человеку в лицо?» – заметил её собеседник.

После этого Санду спешно попрощалась с участниками и покинула встречу, пообещав вернуться и продолжить диалог.

Выступление президентши перед депутатами Народного собрания прокомментировала на своей странице башкан Гагаузии Ирина Влах, присутствовавшая на встрече.

«Сегодняшний визит госпожи президента Майи Санду в Гагаузию, к сожалению, не дал ответа ни на один вопрос, который беспокоит местные власти и каждую семью в Республике Молдова. Более того, г-жа президент так и не смогла преодолеть личные антипатии и оказалась не готовой выстраивать диалог», – подчеркнула Ирина Влах.

По мнению Ирины Влах, визит президента в Гагаузию преследовал конкретную цель – «поумерить протестный пыл в автономии».

«И здесь я бы хотела внести ясность. Власти и жители Гагаузии не занимаются политикой противостояния центральным властям. Мы – один народ, и мы должны вместе строить наше будущее. В то же время, мы не можем молча наблюдать за принятием в Кишиневе политических решений, которые привели к трехкратному росту тарифов на природный газ, катастрофическому уровню инфляции, снижению покупательской способности наших граждан. В демократическом обществе никто не может лишить граждан права на протест», – заключила башкан Гагаузии.

Как предполагали большинство аналитиков, поездка президента Молдовы в мятежную автономию на юге страны закончилась полным провалом. Хуже всего для неё, что её истеричные выкрики, проявления неосведомлённости, путание в показаниях, предназначенные для закрытых дверей, стали достоянием широкой общественности. Трудно сказать, какие последствия для Санду будет иметь это мероприятие: двухчасовой плач в кабинете или более долгое выбивание из рабочего графика. Нельзя исключать, что наиболее смелыми депутатами Народного собрания займутся «компетентные органы».

Вполне возможно, за провал мероприятия ответственным будет назначен Владислав Кульминский, которому была поручена координация связи с депутатами Народного собрания. В любом случае, властям необходимо срочно менять подходы не только к Гагаузии, но и ко всему комплексу внутренней и внешней политики страны. Однако, помня о зависимом состоянии молдавских властей, выразим сомнения, что они на это способны.