Почему я возвращаюсь в прифронтовой Крым

Александр Горный – бывший блогер закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы», поддержал спецоперацию на Украине. В Киеве против него возбуждено уголовное дело. В колонке для «ПолитНавигатора» Горный рассказывает о различиях жизни в Крыму и Москве, объясняя, почему принял решение вернуться на полуостров, хотя многие его отговаривают и советуют покинуть прифронтовую территорию.

…Пять месяцев я не был в Столице, в своём родном городе, который живёт ярко и жирно 24 часа в сутки. Наверное, не надо говорить, что это отдельная вселенная, существующая по своим физическим законам, которые не всегда легко понять и принять тем, кто стремится сюда на ПМЖ. Одно дело приехать на экскурсию, а другое дело постоянно жить, точнее вкалывать. Здесь много возможностей, соблазнов и совершенно другой взгляд на жизнь, в том числе и на СВО. Давайте не забывать, что уровень образования и образованности в столице гораздо выше, чем во многих других регионов, и так исторически сложилось, так что здесь больше людей, которые умеют, как минимум, думать….

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Живя в Крыму, в Феодосии я каждый день вижу и слышу военные самолёты, вертолёты и за 9 месяцев привык к этому. К ангелам неба и их машинам относишься уже спокойно и с пониманием, пониманием того, что они полетели на задания, и в душе им желаешь спокойного возвращения домой.

Для меня лично, Украина давно стала противником, врагом, и мои поездки на Донбасс в 2015 году показали всю сущность киевского режима, который бомбил мирные города, мирное население жестоко и много. Я давно предлагал возвести огромный забор на границе и запретить россиянам владение украинскими паспортами, но, увы, крымские так называемые политики, не до конца понимали, что творили, когда протолкнули и легализовали идею двух паспортов.

Крым – это действительно прифронтовая зона, как сказал Сергей Аксёнов ещё летом, но мы как-то это до лета не особо ощущали за исключением закрытого Симферопольского аэропорта, да пролетов военных над нами. Но вот когда был уничтожен крейсер Москва, когда ударили по Новофедоровке и другим объектам, то вот тут пришло понимание происходящего у многих. Взрыв Крымского моста окончательно привёл в чувство крымчан, и больше жить расслаблено нам не удастся, тем более, после ухода из Херсона и приближения войск противника к границам Крыма.

Удар по Крымскому мосту для меня лично был очень болезнен, так как я был на всех этапах его строительства, и для меня это больше, чем инфраструктурный объект. Это символ воссоединения с Россией, не менее важный, а, может, и более, чем потерянный флагман Черноморского флота.

Лето, море, множество туристов, дешёвые херсонские арбузы и овощи, всё это создавало иллюзию благополучия и давало надежду, но внутри мы были сжаты, чувствовали, что угроза рядом, боялись провокаций и диверсий. С началом мобилизации чувство тревоги возросло, и это нормальная реакция на происходящее. Поразило, что в первый же день некоторые коренные-местные рванули на машинах из Крыма, а некоторые спрятались в горах, приходя на ночь домой помыться и поесть. Это стало крымской реальностью, которую было уже невозможно не замечать.

Летний сезон в Крыму был, но его подорвала организация железнодорожной логистики. Как итог, многие объекты отработали на 30-50% хуже, чем в прошлом году, а перспективы следующего сезона непонятны. Мой прогноз – это 30-40% максимум от итогов уходящего года, а это значит если не катастрофу, то очень плохо.

Ключевые для крымского туризма факторы — это логистика, и, конечно, вопрос безопасности. Риски выросли в разы, и это сложно отрицать, на севере полуострова роют окопы, и это только начало, а с заездом Зеленского в Херсон ситуация стала треугольней в квадрате.

Уезжал я из Крыма в Москву 23-го октября, а 19-го закрыл купальный сезон, сделав почти километровый заплыв. На пляже было пусто, зато, когда я садился в поезд, то поразился количеству пассажиров на перроне, во Владиславовке, что рядом с Феодосией. Ехали московские пенсионеры, которые по социальным путёвкам обеспечили некоторым санаториям стабильный, круглогодичный доход. Таких не очень много, но хоть что-то в межсезонье. Мои три попутчицы по купе были пенсионерки, которые отдыхали в разных санаториях – в Феодосии, Алуште и Ялте.

Всем очень понравилось, и они собираются на следующий год обязательно приехать. Сокрушались, что в пакет не входили нужные процедуры, всё это за отдельную плату, но море есть море и оно прекрасно в любое время года.

Уже в поезде после наших первых бесед, я понял, что жители столицы совершенно не понимают происходящего в Крыму, они живут в своей столичной реальности, получая в Москве более высокие пенсии, льготы и квоты, в отличие от того же Крыма. Рассказывали, что их дети, конечно, волновались, считая, что отдых в Крым связан с рисками, но всё было слава Богу.

Москва встретила меня своим бешенным ритмом, энергетикой, сырым и прохладным воздухом, и я прекрасно понимал, что столица живёт в своём ритме, далёком от крымской прифронтовой зоны. Люди здесь выживают, и всё ради денег и комфорта. Всё остальное их мало интересует, если только не нарушает привычный ритм, уровень комфорта и возможность зарабатывать.

Уже на следующий день, передвигаясь на машине, я понял, что автотранспорта стало значительно меньше, и за три последние недели я в этом убеждался много раз. Возможно, за счёт тех, кто уехал/бежал и, за счёт снижения деловой активности. Очевидно, что объявленная мобилизация стукнула по жителям столицы. Ещё в мае, когда я был в родном городе, я не замечал хмурых и напряжённых взглядов, возможно благодаря весне и хорошей погоде.

Много ездил по компаниям, общался с людьми, и постепенно картина начинала складываться. Люди не хотят всей этой истории, как минимум слышать, она их напрягает, она мешает комфортной жизни и планам, и мне сложно их осуждать. Но ещё больше мои собеседники боятся новой волны мобилизации. Для некоторых компаний только что закончившаяся была ударом, так как забирали ключевых молодых специалистов.

Так, одна из крупнейших публичных российских компаний в первый же день вывезла из России почти 300 человек сотрудников, высококлассных специалистов, релоцировав их в страны ближнего и дальнего зарубежья, переведя официально на удалёнку. Они не исключение, таких примеров у меня очень много.

Действительно, в столице много технологичных компаний, включая строительные, инжиниринговые, откуда забирали мастеров, водителей, крановщиков, прочих уникальных специалистов. Давайте будем честны, десятки, сотни тысяч спецов экстренно покинули Россию, и причина всем очевидна.

Пока СВО проводилась силами регулярной армии и добровольцев, всё было более-менее спокойно, но вот сейчас я бы назвал ситуацию сложной и совсем непредсказуемой.

В столице и крупных городах, в миллиониках, тектонические сдвиги начинаются всегда раньше, и они уже начались, их уже видно. Довольно слабое официальное информационное поле с учётом более высокого индекса образованности в городах, всё это служит причиной более быстрых реакций на происходящее. Нарушена зона столичного комфорта, и это только начало.

Чего боятся москвичи? Диверсий и терактов, новой волны мобилизации и дальнейшего падения уровня жизни. В глубинке с этим гораздо проще, и вот тут чувствуется разрыв между столицей и остальными.

Мне, живущему в Крыму и частично ещё в Москве, эти два мира понятны. Между ними пропасть и непонимание. Мозг разрывается между этими двумя вселенными, каждая из которых живёт по своим законам. Но если выбирать, где, то, скорее, в Крыму, хотя многие мои московские знакомые настоятельно советуют уезжать, пока не поздно.

Что дальше? Ехать в Крым, залезть прифронтовую шкуру в ожидании весны и лета. Вчера я решил прикупиться – если не военной, то туристической экипировкой. Всё может быть. Но, что бы ни было, Москва будет жить по своим законам, и разрыв между столицей и глубинкой в отношении к происходящему будет только расти.