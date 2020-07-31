Почему задержанные в Белоруссии не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнер»

31.07.2020, Москва, Игорь Халин

В среду днем, 29 июля, в белорусских СМИ разошлась новость о том, что в Белоруссии задержали 32 бойца якобы из ЧВК «Вагнер». Версию, что российские добровольцы направлялись в Стамбул, выдвинули сразу после первых допросов. Зная отношение турецкого правительства к данной организации, можно уверенно сказать, что «вагнеровцы» для турок — нежеланные гости.

Сразу после сообщений прозвучало предположение, что арестованные принадлежат российской ЧВК и собирались принять участие в беспорядках на территории Белоруссии, а в дальнейшем в свержении Александра Лукашенко. Это объяснение сразу же показалось неубедительным для экспертов. Военные компании участвуют (извините за каламбур) в военных и военизированных кампаниях. Организация толпы, управление массами и полицейские спецоперации — это работа иного рода. Чтобы быть в ней успешным, нужен опыт и знания. У контртеррористических подразделений совсем другой набор навыков, мягко говоря, непригодных для совершения «цветных революций».

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Позже на допросах выяснилось, что задержанные работают в частной военной охранной компании «МАР» и направлялись в Стамбул транзитом через Минск. Эта версия больше похожа на правду. Действительно, подрядиться на охрану объектов может любая из официально существующих на территории России соответствующих организаций. Название ЧВК «Вагнер» всплыло здесь, скорее, из-за ажиотажа, которое оно обычно собирает вокруг себя. Согласитесь, объяви сразу, что это некий ЧВОК, о котором раньше никто не слышал, на новость не обратили бы внимания.

Надо понимать, что Лукашенко преследовал здесь свои сугубо внутриполитические цели. Сначала нагнал политического гама, а потом запросто сменил пластинку. Мол, сразу не разобрались. Вроде заявил правду, а вроде и создал чувство опасности у граждан Белоруссии.

Если представить, что задержанные являются сотрудниками ЧВК «Вагнер», тогда становится непонятным их намерение предпринять перелет в Турцию. Власти Анкары крайне негативно относятся этой ЧВК. По крайней мере, в публичном пространстве. Турецкие СМИ с завидным постоянством делают вбросы о якобы присутствии российских добровольцев в Ливии, об их мнимых преступлениях. Довольно некомплиментарно отзываются о борьбе вышеупомянутой ЧВК с террористами в Сирии.

Да и куда могли направляться «вагнеровцы»? Если в саму Турцию, то это не имеет смысла. На территории анатолийского государства есть органы, способные успешно бороться с терроризмом. Малая Азия еще не объята внутренними распрями, чтобы потерять контроль над политической ситуацией. С другой стороны, Анкара поддерживает терроризм в Сирии и Ливии – там, где ей выгодно. И не имеет нужды нанимать специалистов по антитеррору, чтобы избавляться от собственных же сподручных. Как минимум, этот гипотетический ход показался бы крайне противоречивым.

Предположим, что бойцы ЧВК «Вагнер» могли использовать Турцию в качестве трамплина для перемещения в другое место. Например, в Сирию. Во-первых, перебраться в Сирию проще и легче на корабле. Во-вторых, интересы россиян в данном вопросе не совпадают с турецкими. Вагнеровцы борются с терроризмом, а Анкара пытается поддерживать бандитов в Идлибе и использовать их для своих целей в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Если бойцы направлялись в Ливию, то с территории Турции они могли добраться только до аэропортов в Триполи или Мисурате. Как известно, в Триполи сегодня у власти члены организации «Братья-мусульмане» — это, если угодно, заклятые враги вагнеровцев. Последние нещадно били террористов в Сирии.

Переправка вагнеровцев в Стамбул маловероятна. Как сказано выше, Анкара недолюбливает борцов с террористами. Особенно, когда террористы — ее ручные бандиты. Лучшего доказательства того, что в Минске были задержаны не сотрудники ЧВК «Вагнер», как то, что охранники собирались в Турцию, трудно найти. С уверенностью можно заявить, что люди, которые сейчас находятся в руках КГБ Белоруссии, не имеют никакого отношения к российским добровольцам «Вагнера».