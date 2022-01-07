Почему Запад не стал осуждать власти Казахстана

Главным событием минувшего четверга стало то, что центральная часть Алматы была возвращена полностью под контроль силовиков, которые зашли в город еще утром. Таким образом, властям удалось вернуть себе южную столицу, что должно стать стабилизирующим фактором.

При этом во время зачистки активно применялось стрелковое оружие и проведены многочисленные задержания тех, кто оказался на центральной площади. Затем имели место столкновения между полицейскими и участниками беспорядков. Раненых свозили в две городские больницы. После этого сообщений о крупных столкновениях в Алматы уже не поступало.

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Наверняка большинство из участников ночных акций поймать так и не удалось, и они растворились в пригородах мегаполиса. Тем временем Генпрокуратура Казахстана отчиталась о возбуждении сотен уголовных дел по фактам организации и участия в массовых беспорядках. Также было сообщено о начале расследования актов терроризма за время столкновений 4 и 5 января.

Кстати, уже для многих сейчас становится очевидным, что с начала среди мирно митинговавших в Алматы были и явные хорошо организованные провокаторы, которые не встречали должного противодействия со стороны сотрудников СОБРа, проникали свободно в административные здания, захватывали амуницию и разоружали силовиков. Именно они первыми поджигали машины и здание акимата.

Это удивительно с учётом того, что сотрудников полиции и спецподразделений и армейских частей 4 и 5 января было более чем достаточно, но они быстро сдавались, разбегались, причем и офицеры комендатуры пропускали свободно демонстрантов и отдавали свой транспорт. Лёгкость, с которой это происходило, поражает. Да и на такие масштабные поджоги обычные активисты были явно неспособны, так как надо было загодя подготовить бутылки с зажигательной смесью.

То есть их кто-то направлял, координировал и именно с задачей создать зону хаоса, пожаров и погромов. В предыдущей своей статье я предположил, что события в Алматы, которые в отличие от мирных забастовок и митингов по всей стране отличались своей брутальностью, использовались олигархическими группировками, чтобы ввести режим ЧП и перераспределить полномочия и власть внутри правящей элиты, проведя ограниченный переворот. Поймают ли в итоге зачинщиков этих беспорядков – большой вопрос.

Многих поразил и размах мародёрства и грабежей, но на самом деле тут то же нет ничего удивительного. Это объясняется маргинализацией и люмпенизацией большого пласта безработной молодёжи, которая отрывалась как могла, когда почувствовала свою силу. Абсолютно то же самое было и в Бишкеке во время всех трёх революций. Сейчас просто это явление вылезло наружу и затронуло Алматы.

То есть – это сотни тысяч не пристроенных и выкинутых на обочину социальной жизни людей, внутренних мигрантов во втором или даже в третьем поколении, которые работают на низкоквалифицированных местах или перебиваются случайными заработками. И государство ими не занималось, не создавало для них рабочие места, бросив на произвол судьбы, и теперь эта масса затаила социальную ненависть, которая будет теперь вырываться в будущем снова и снова.

И нынешняя зачистка, которая длилась целый день, может оказаться пирровой победой. А пока план действий антитеррористического штаба при Совете безопасности, который возглавил сам Касым-Жомарт Токаев, в целом понятен, так как после восстановления порядка в крупнейшем мегаполисе, предполагается направить высвободившиеся силы уже в другие регионы. При этом показательное подавление всех очагов сопротивления военной техникой и подразделениями Нацгвардии является средством устрашения и психологического воздействия на тех, кто еще митингует и бастует.

В свою очередь демонстративно было показано и укрепление подступов к Нур-Султану, когда в течение 6 января было сооружено сразу еще шесть блокпостов, а сам въезд и выезд были ограничены. Этим власти хотели еще раз указать на тщетность попыток захвата столицы, которая невероятно укреплена. В самом же бывшем Целинограде ситуация также держится под полным контролем силовиков.

Для того, чтобы успокоить протестующих, недовольных повышением цен на энергоносители, президентом было анонсировано решение временного кабинета министров о государственном регулировании цен на ГСМ и газ сроком на 180 дней. А в качестве главных виновных в повышении стоимости сжиженного топлива представлены компании «КазМунайГаз», «Актобе МунайГаз», «КазгерМунайГаз», «Казахойл Актобе» в отношении которых также возбуждены уголовные дела за ценовой сговор.

В большей степени Акорда (администрация президента) рассчитывает на силы ОДКБ, которые были развёрнуты в республике для защиты военных объектов и важных учреждений. Но общее количество военнослужащих стран ОДКБ в Казахстане будут насчитывать несколько тысяч человек.

Маловероятно, что они будут участвовать в зачистках, как об этом пишет казахстанская блогосфера, так как задача сил ОДКБ – недопущение завладения боевиками именно инфраструктуры, баз и Байконура.

Между тем, у казахских властей действительно трудная задача, так как они намерены гасить уже непрекращающиеся забастовки в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, где рабочие, как правило, всецело поддерживаются жителями моногородов и поселков.

Там протестуют не международные террористы и не мародеры с боевиками, а нефтяники, шахтёры, металлурги, горняки рудников и даже работники коммунальной сферы. И они на своих митингах уже выдвинули пакет социальных требований как повышение заработной платы на 100%, снижение пенсионного возраста, улучшение условий труда, право на создание своих профсоюзов. С ними будет встречаться президент или исполняющий обязанности премьера? Пойдут ли западные инвесторы на такие уступки, или их интересы и собственность будут защищать правительство РК с оружием в руках?

В общем целый ворох вопросов, на которых пока нет никаких ответов, а такой диалог нужен, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. И тут миротворцы явно ничем не смогут помочь Токаеву и триумвирату, которые сами должны как-то договариваться с крупными трудовыми коллективами внутри страны.

А пока идут попытки восстановления порядка, властям пришла вдруг неожиданная моральная помощь со стороны того самого Госдепа в лице его госсекретаря. Блинкен подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, указывается в сообщении американского дипломатического ведомства после встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.

И в европейских правительственных кабинетах полная тишина по теме «нарушений прав человека» в республике. Сдается, что не будут они резать курицу, несущую золотые яйца, в которую уже вложены 300 миллиардов долларов инвестиций.

Боюсь, как бы эта байско-ханская элита в Нур-Султане, которая пользуется сейчас бескорыстной помощью Москвы, не взвалила бы потом после стабилизации ситуации всю ответственность за случившееся на Россию и её миротворцев. Ведь никуда не делась банда придворных нациков с «языковыми патрулями», которые будут обязательно вопить об «оккупации», «терроре» и «геноциде» со стороны империи.