Почему Запад за несколько дней поменял оценку референдума в Новороссии

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России не стоит обращать внимание на протесты западных стран по поводу референдума в Новороссии и Донбассе.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отреагировал слова главы МИД Германии Аннелены Бербок, которая утверждала, что российская армия расстреливает украинских граждан из автоматов Калашникова, чтобы заставить их проголосовать как нужно Кремлю на референдуме.

«Это выступление Анналены Бербок стало апофеозом безумия, происходящего на Западе. Расстреливают, потом насилуют, а потом они должны ставить крестик. Логика тут даже не стояла рядом. Мои коллеги и знакомые многие работали в качестве наблюдателей. Там действительно, когда представители изберкома ходят с урнами, их обязательно сопровождает один человек с автоматом. Просто потому, что украинские диверсанты тут как тут. Они – рядом. Одно нападение все же было совершено, по-моему, в Херсоне был ранен охранник. Как раз, тот самый человек с автоматом. Человек с автоматом нужен, чтобы эти мужественные люди, которые исполняют гражданский долг… Они ходят и подвергают свою жизнь ежесекундно опасности. Иногда сопровождает один представитель местных силовых структур. Один. Каждую двойку. Это – нормально. Это не значит, что голосуют «под дулом автоматов», а для того, чтобы обезопасить людей, которые голосуют», – опроверг Данилин.

Он назвал еще одну причину протестов Запада – Киев гарантировал своим спонсорам, что сорвет проведение референдума.

«Эта истерика произошла из-за того, что на начальном этапе, западные товарищи понадеялись на украинцев, которые уверяли, что жители освобожденных территорий не пойдут голосовать. Первоначально, была избрана тактика «Мы не замечаем этого референдума, для нас его – не существует». И вдруг, когда выяснилось, что в первый же день (там же иностранные наблюдатели присутствуют – сто с лишним –, видео постоянные, журналисты сообщают), люди массово идут. Они тут же начали менять тактику – с «несуществующего референдума» на «нелегитимный». Но, тем самым, они в реальности показывают, что их позиция, по меньшей мере, лицемерна», – прокомментировал аналитик.

Также он напомнил, что в международном праве существуют два принципа – нерушимости границ и самоопределения народов.

«И, почему-то, Запад решил, что именно он может решать, когда применяется какой принцип. Если ему не нравится, когда применяется принцип нерушимости границ, то применяться он и не будет, как, например, это было с Югославией, СССР. А там, где Западу выгодно, будет считаться любой референдум… Кстати, ФРГ отказывает в легитимности этому референдуму, который прошел на освобожденных территориях. Хочется спросить: а каким референдумом было обусловлено вхождение ГДР в ФРГ? Там вообще не было никакого референдума. И, кстати говоря, на востоке Германии целиком и полностью уничтожена вся промышленность, и запад Германии относится к нему как к untermensch. Это для них просто недочеловеки», – отметил Данилин.