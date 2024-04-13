Почему западные историки недовольны решением суда Крыма по геноциду советского народа

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Факт признания геноцида мирного населения на территории Крыма в период Великой Отечественной войны вызывает крайнее беспокойство определенных кругов на Западе, утверждает вице-спикер Госсовета республики Владимир Бобков.

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«Историю Великой Отечественной надо написать до конца. Большое количество «белых пятен», которые выливаются в запросы родственников, до сих пор осуществляющих свой любительский поиск, где исчезли предки, на какой сопке погиб, в каком лагере замучен? У любого преступления есть человек, его задумавший и совершивший. В те годы мы столкнулись не с набором каких-то хаотичных проявлений девиантного поведения человека – мы столкнулись с системным уничтожением. Именно поэтому мы, наконец-то, называем политику оккупационных властей так, как её нужно называть – геноцидом советского народа», – сказал он в эфире телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году Верховный суд Крыма признал политику оккупационных властей в Крыму 1941-1944 годов фактом геноцида не менее 219 тысяч гражданских лиц.

«Когда шёл разбор нацистов уже после войны, большим упущением было не зафиксировать в документах геноцид славянского народа, русского народа. Этот момент упустили. И вы даже не представляете, какой поднялся шум в западной прессе, среди западного сообщества сейчас, когда мы заговорили о геноциде советского народа. На меня лично выходили историки, специалисты из-за рубежа, задавая вопрос: «вы что, забыли Холокост?». Мы не забыли Холокост, мы не забыли крымчаков, мы не забыли цыган. Мы просто вам говорим, что вы пришли уничтожать наш народ вне зависимости от тех критериев, которые вы попытались в своей историографии утвердить, как ограниченные какие-то акции. А как же остальные сотни тысяч? Мы должны о них забыть? Нет», – сказал Бобков.