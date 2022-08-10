Почему западные разоблачения «подвигов» ВСУ появились именно сейчас

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Новости Украины

Многие наверняка обратили внимание, что в течение первой декады августа западная пресса выстрелила сразу несколько разоблачительными статьями, в которых, на основе фактов, полученных наблюдателями непосредственно с мест событий, марионеточное военно-политическое руководство Украины прищучили в воровстве и перепродаже на чёрных рынках западной военной помощи, а также террористических методах ведения войны в нарушение всех подписанных и ратифицированных Ненькой военных договоров и конвенций.

Из наиболее ярких и резонансных публикаций следует отметить доклад международной правозащитной организации Amnesty International о «захысныках» ВСУ, прикрывающих свои огневые точки жилой застройкой и мирным населением, использование гражданской инфраструктуры (школ, больниц, детских садов) для размещения личного состава и как склады боеприпасов, систематических и бессмысленных с военной точки зрения артиллерийских и ракетных ударов по мирным городам и сёлам. К фактам дополнительно прилагались фотодоказательства «подвигов» украинских боевиков.

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Всплывшие на поверхность факты преступлений ВСУ и территориальной обороны, о которых в Донбассе и России не знают разве что коматозники, произвели эффект разорвавшейся клизмы, главным образом, в деликатных местах представителей Зе-хунты.

Самое поразительное, что, истерика, которую закатили с высоких трибун соратники Зеленского и сам кокаинум-фюрер, заставили Amnesty International и национальный американский телеканал CBS (выпустивший документальный фильм об украинских спекулянтах западной военной помощью) извиняться за правду. С некоторой, впрочем, разницей.

Если CBS удалило из интернета первоначальный сюжет, полностью перемонтировав исходный материал, сопроводив теперь уже фальшивку комментариями: «благодаря нашему сюжету уже 70% западной военной помощи поступает в воюющие украинские войска», то в центральном офисе Amnesty всего лишь извинились перед киевской хунтой, отказавшись редактировать доклад.

Случай, можно сказать, небывалый, когда крикливым фашиствующим демагогам удалось посрамить и заставить включить заднюю скорость хвалёных представителей «самой свободной в мире прессы».

Так что же произошло? Неужто в рядах западных журналистов и правозащитников внезапно проснулась совесть, что они, рискуя именами и карьерами, внезапно поднялись против редакционной политики и принципов работы своих организаций? Что за невиданный ранее галилеев комплекс – вроде бы, публично отрекшись от убеждений, под занавес бросить инквизиторам через плечо: «А всё-таки, она вертится!»

Чёрта с два. Многолетний опыт наблюдений за деятельностью центральных американских СМИ и всякой там международной правозащиты показывает, что без санкции сверху они даже не чихнут, а не то, что впадут в оппозицию «генеральной линии партии».

По соцсетям и каналам «Тележеньки» годами гуляют фото и видеосюжеты, свидетельства очевидцев, из которых следует, что украинские каратели бьют из артиллерии и РСЗО (включая использование зарядов из белого фосфора) по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Сотни тысяч, если не миллионы людей, видели кадры, на которых в Луганске умирала женщина, смертельно раненная бомбой, сброшенной на центр города украинским штурмовиком. Циничный мем «взрыв кондиционера» гуляет по соцсетям и телеграм-каналам до сих пор.

Мы прекрасно знаем, кто такая «горловская мадонна», видели залитый кровью и развороченный прямым попаданием мины донецкий троллейбус, а про печально знаменитую Аллею ангелов в столице ДНР – и говорить нечего.

За пять месяцев специальной военной операции досье преступлений киевского режима изрядно пополнилось новыми фактами, на которые практически никак не отреагировали западные СМИ и правозащитные организации.

Это и «живые щиты» из мирных жителей Донбасса, которые киевский режим до сих пор считает своими гражданами, а их республики – украинской территорией, и неспровоцированные расстрелы прохожих, и следы чудовищных пыток и насилия в оставленных укронацистами подвалах жилых домов, и заваленные строительным мусором украинские танки в проходах жилых домов, и бесчисленные факты мародёрства…

Казалось бы: приезжай, расследуй по горячим следам, проводи съёмку, опрашивай свидетелей, делай выводы, звони в набат, будоражь общественное мнение…

Но что мы видим на деле? Все эти профессиональные людоведы и душелюбы, сидящие по европейским и американским столицам, если куда и приезжают, то на место организованной провокации, устроенной украинскими властями под чутким руководством британских «смотрящих». Буча, да, о которой перестали трындеть только потому, что слепленная на скорую руку провокация оказалась шитой белыми нитками, когда эксперты обнаружили, что тела убитых, тщательно выложенных на улицах города, внезапно, погибли от флешетт артиллерийских снарядов, а не от пуль российских солдат, как заявлялось в начале трагифарса.

Мы постоянно слышим, как различные «эксперты» на сложных щах вещают вопреки всякой логике и здравому смыслу о «русских, обстреливающих города и сёла Донбасса» после очередного террористического обстрела Донецка или Горловки, через пять минут вещая с озабоченным видом о «пророссийских донецких прокси, воюющих против демократической Украины».

Что это, как не циничная политическая шизофрения, проявляемая западными СМИ и правозащитниками 24 часа в сутки, 7 дней в неделю?

А что, собственно, такого секретного извлекла на белый свет секта свидетелей «Международной амнистии», чего не знаем мы с вами? Ровным счётом – ничего. Секрет Полишинеля.

О том, что украинский режим, начиная с «Евромайдана» погряз во лжи и людоедстве – не знают только рагули с промытыми щёлочью черепными коробками да самый тупой контингент западных обывателей, которым телевизор, как информационный унитаз, напрочь заменил мозги.

Когда организации, долгое время тщательно изображающие слепоту и онемение души, начинают срывать покровы и резать правду-матку там, где она годами лежала не таясь, каждый раз закрадывается подозрение, что дело тут нечисто.

Как говорил американский президент Ф.Д. Рузвельт, «никто и никогда не сумел лгать людям постоянно».

«Международной амнистии» время от времени просто необходимо показать себя правдорубами, чтобы не прослыть лжецами и манипуляторами окончательно. Дефицит общественного доверия в подобных случаях тянет за собой дефицит выделяемых грантов, а это для карманных манипуляторов – смерти подобно.

Однако периодическое протирание имиджа влажной тряпкой – только половина дела.

Использование «живого щита», огневые точки в квартирах и арсеналы в подвалах многоэтажек – это только видимая часть айсберга преступлений режима западных марионеток. Обратите внимание, как тщательно отбирается и дозируется информация, которую затем озвучивают западные СМИ и правозащита.

Если особо не вдаваться в подробности, то для обывателя услужливо рисуется картинка «некоторых шалостей и несоблюдения правил» украинскими солдатами. Главное, что «они защищают Украину от путинского вторжения!».

В «правозащитных расследованиях» нет ни слова об изнасилованных и убитых женщинах, истерзанные тела которых часто находят в местах бывшего расположения «захысныков». И полслова не сказано об убийствах людей за неосторожно сказанное слово, просто за то, что они оказались не в то время и не в том месте. Как в рот набрали воды, окаянные, про террористическое минирование городов и сёл Донбасса минами «лепесток».

Тайные тюрьмы СБУ по образу и подобию црушных, систематические похищения людей за малейшие симпатии к России, взрывы цистерн с токсичными веществами, падающий на головы мирных жителей Донбасса горящий белый фосфор, отравление колодцев на оставляемых ВСУ территориях, тактика выжженной земли в традициях СС – эти преступления никто на Западе не собирается широко афишировать.

Опубликованный отчёт «Международной амнистии», вызвавший корчи у Зеленского с Кулебой, больше всего напоминают практику матёрых преступников, идущих на мелкое преступление с последующей «детской» отсидкой, чтобы прикрыть уже совершённое тяжкое преступление.

«Международная амнистия» – сборище профессиональных русофобов на гранте, умело маскирующих тяжкие преступления «подопечных» вбросами строго дозированной информации об их реальных преступлениях. Обольщаться насчёт этих «разоблачений» и верить, что в «консерваторию», неизменно торгующую тухлыми консервами, внезапно завезли доброкачественные – нельзя ни в коем случае!

Это всего лишь тактический ход. Чёрного кобеля не отмоешь до бела, из клинического русофоба не сделаешь честного и объективного эксперта. Им поможет только целебная эвтаназия в ампулах 7,62, инъекция в затылок. Dixi.