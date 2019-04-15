Почему Западу труднее организовать майдан в Приднестровье

15.04.2019

Андрей Сафонов, депутат парламента Приднестровья

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Сегодня самые активные люди нередко идут в неправительственный сектор, организовывают неправительственные (некоммерческие) организации (НКО или НПО). Это естественно, так как социальные лифты на постсоветском пространстве недостаточные.

Часть НПО заняты в общественно-политической деятельности, учитывая, опять-таки, что в госаппарате далеко не всегда можно добиться справедливости. Общество хочет контролировать власть, и это нормально.

Ненормально другое. Сейчас, когда обостряется борьба между Россией и её союзниками, с одной стороны, и Западом, с другой, Вашингтон и Брюссель стараются использовать «политические» НПО для свержения неугодных западникам властей.

В Приднестровье, которое является военно-политическим союзником России, тоже есть неправительственные организации, через которые США и ЕС хотят вытеснить российское влияние из республики.

К сожалению, и в ПМР бывают случаи фактической работы отдельных политиков, политических партий и общественных организаций против собственной страны.

Чтобы минимизировать такое влияние, в Приднестровской Молдавской Республике некоммерческим организациям (так у нас именуется неправительственный сектор) запрещено заниматься политической деятельностью. Ясное дело, что любой закон можно в той или иной степени обойти, но риск «цветного сценария» всё же у нас снижен.

Есть и объективные обстоятельства, снижающие такой риск. Дело в том, что Запад исходит из того, что Приднестровье является не независимым государством, а частью Молдовы. Поэтому США и ЕС ориентируют НКО-шников, что необходимо «реинтегрировать» Приднестровье в Молдову, а даже прозападно настроенные активисты в ПМР этого не шибко хотят.

Самостоятельно жить всё-таки лучше. Притом для всех. Какой смысл, если ты будешь сегодня таскать каштаны из огня для властей Молдовы, а завтра тебе перекроют возможность сделать карьеру из-за незнания молдавского языка (который официальный Кишинёв уже именует румынским)?

С другой стороны, нужно прямо заявить: усилиями одних государственных структур интересы государства успешно не сохранишь. В современном мире без массовой поддержки власти управленцев легко запугать, а правоохранителей – деморализовать.

В Приднестровье этого не произошло почти 30 лет существования ПМР потому, что идея Приднестровской государственности поддерживается практически всем народом. Но почивать на лаврах нельзя! Так вот: сила государства должна подкрепляться общественной поддержкой. Проще говоря, НПО (НКО) нужно привлекать на сторону власти через участие в различных проектах, давая им гранты, поручая им выполнение экспертиз через контракты «власть-НКО». Заодно можно будет получать нередко более объективную картину, нежели имея дело с одними госчиновниками.

Но тут у нас ситуация сложная. В ПМР денег на проекты работы с НКО мало. Но некоторая работа ведётся, и есть перспективы.

Вывод прост: активисты-общественники должны стоять в наших рядах, помня о том, что критика ошибок и просчётов власти – это одно, а вот государство у нас у всех одно. И защищать его интересы должны все вместе, оставляя на втором плане в такие моменты внутренние расхождения.