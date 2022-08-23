«Почему здание СБУ – самое безопасное место на Украине?» – депутат Госдумы

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Новости Украины

Немедленное прекращение поставок российского газа – как на Украину, так и за пределы страны западным неприятелям, оперативное перераспределение Запорожской АЭС на энергосеть РФ, прицельные удары по экстремистским телевышкам и Центрам принятия решения – это и есть СВО, а не то, что сейчас происходит.

Об этом в эфире «Спец Live» рассказал экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно начать, наконец, СВО по-настоящему, а не заниматься расточением живой силы и техники и организацией ненужных жертв. Если мы действительно ведем СВО, то, наверное, нужно, хотя бы перестать снабжать террористов электроэнергией. Напоминаю, Запорожская АЭС бесперебойно, надежно и эффективно с первых дней после освобождения обеспечивает украинских нацистов электричеством. В том числе, тех, кто ведет по ней артиллерийский огонь. Не очень понимаю, на что обижаются российские власти, которые гордятся, судя по всему, надежным энергоснабжением тех, кто пытается устроить атомную катастрофу в центре Европы», – выразил негодование аналитик.

Эксперт призвал руководство «Газпрома» переосмыслить бизнес-стратегию компании сквозь призму пребывания государства в состоянии вооруженной конфронтации с НАТО. Также сделал акцент на командно-информационной обороне противника.

«Дальше. Мы должны перестать финансировать фашистский режим на Украине, потому что когда «Газпром» прокачивает газ на территорию Украины, то он гордится тем, как я понимаю, что платит за эту прокачку, спонсирует международных террористов. На что вы обижаетесь, если вы спонсируете международных террористов? Дальше. Ключевым элементов социальной инженерии является телевидение. А почему на Украине до сих пор работает телевидение? Это – ограниченное количество телевизионных вышек, которые не прячутся в окопах, не бегают из стороны в сторону, прикованы к определенной территории. Сейчас все официальные эксперты объясняют, что невозможно имеющимся у России оружием нанести серьёзное поражения мостам. Хорошо, нанесите им несерьёзные поражения, как украинцы наносили по Антоновскому мосту через Днепр. Но телевизионным вышкам мы способны нанести ущерб? Дальше. Когда там было обещано нанести удары по центрам принятия решений? Сколько месяцев назад они были анонсированы? Так начните! Почему на Украине самое безопасное место – здание СБУ? Почему Генеральный штаб Украины не уничтожен, все система связи в неприкосновенности? Почему все Центры принятия решения прекрасно работают и чувствуют себя в полной безопасности? Можно бесконечное количество вопросов задавать», – негодовал Делягин.