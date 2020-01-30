Почему Зе-банда вслед за Порошенко кошмарит мэра Одессы

30.01.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Ватные не-одесситы часто задают мне вопрос, почему одесситы выбирают мэром экс-«регионала» Труханова по принципу «Плачу, но ем кактус?». Не совсем. Как выборный нигилист отвечу другой банальщиной — «Выколю себе глаз, лишь бы у тещи зять был кривой». Так и голосуют. Ибо в альтернативе Труханову — не просто предатели или нацисты-лайт, а классические фашистюры. Всегда. И в этом тексте я попытаюсь пояснить, какими убогими методами одесситов опять переламывают через колено. Не Труханова, а именно одесситов, выбирающих его пусть и через «не хочу».

Грядущие региональные выборы в украинских городах-миллионниках, безусловно, выстрелят чередой нелепиц и скандалов. А в Одессе выборный фальстарт, кажется, не прекращается никогда. Такое впечатление, что на стороне оппонентов мэра Геннадия Труханова оказываются даже стихии — город горит, и огонь год за годом нещадно забирает человеческие жизни. Труханов же его планомерно восстанавливает.

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Обвинения в коррупции также разваливаются в судах. А недавний обыск в квартире бывшей жены Труханова и подавно наделал много шума. Шума, замешанного на недоумении.

Во время «шмона» у экс супруги одесского градоначальника нашли пистолет и триста тысяч долларов. «Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество», — было заявлено на заседании Высшего антикоррупционного суда. Суд и обвинил мэра Одессы в «декларировании недостоверной информации» в отношении своих доходов. Сам подозреваемый объяснил сложившуюся ситуацию тем, что из-за ремонта не успел перевезти от бывшей супруги вещи, а деньги принадлежат его матери, которая сохранила с ней дружеские и доверительные отношения.

Ранее у экс жены Труханова также проводили обыск, обнаружив «одежду, обувь, документы и электронные носители информации», принадлежащие мэру. И уже тогда в соцсетях смеялись: ну что за одежда — старые майки и трусы что ли? Что за носители — флэшки с отсканированными студенческими фотками? Это стоит того, чтобы устраивать «маски-шоу» на всю страну? А какие-то триста тысяч разве перевешивают «подвиги» любого другого даже не мэра, а главы поселкового совета? Ведь тут любой грамотный адвокат, на которого Труханов точно не поскупится, докажет, что дело высосано из пальца.

Как говорится, для Атоса это слишком много, а для целого мэра слишком мало. Разве что поржать. Тем более последние несколько лет Труханов проходил через ряд судебных процессов и скандалов, где речь шла о хищениях на миллиарды, а обвинения касались чуть ли не измены родины. Труханова даже задерживали, но отпускали… К чему опять этот цирк?

Что происходит и кому неугоден нынешний одесский мэр, в отличие от предыдущих, хотя бы по-собянински обложивший город плиткой?

Для начала вспомним самое громкое дело, по которому проходил Геннадий Труханов. Так называемое дело «Краяна». Три года назад мэрия купила заброшенные здания в индустриальном районе (ранее принадлежавшие краностроительному заводу «Краян»), чтобы разместить в них городские департаменты.

Честно говоря, многих эта инициатива смутила. Потому что простому смертному, которому, например, нужна справка для получения субсидии, туда попросту не добраться из-за практически отсутствующего транспортного сообщения — разве что пешком идти через кладбище или огибая гору Чумку. Однако за все «это удовольствие» горсовет отдал 185 миллионов гривен. Что очень не понравилось контролерам НАБУ.

Проверяющие заподозрили в сделке классическую коррупционную схему — общественности, мол, оглашается фиктивная сумма, а деньги разворовываются.

Несмотря на то, что за данную сделку проголосовали депутаты горсовета, обвинение было предъявлено лишь Труханову и его ближайшему окружению.

Но дело в том, что есть правда человеческая, а есть юридическая. И, согласно последней, любой мало-мальски полуграмотный человек задастся вопросом: а при чем тут Труханов? Тут или работать профессионально надо — имеются в виду ревизоры НАБУ, или не совать в одесские дела нос.

Так что неудивительно, что полгода назад суд оправдал Труханова, хотя прокуратура и подала апелляцию.

До того также гремело дело «Одесского аэропорта». Точно так же развалившееся в суде. Здесь имела место иная ситуация — тогда депутаты горсовета наоборот за символическую сумму отдали Одесский аэропорт частной фирме. Конечно, за обещания превратить его в европейский терминал, а не в вертолетную площадку с последних кадров из фильма «Афоня». Скажем честно, никакого космопорта не получилось, зато руководство аэропорта заработало на сделке несколько миллиардов.

Проводить расследование, конечно, надо, если бы не одно «но». Аэропорт был продан в 2011 году, когда мэром Одессы был Алексей Костусев, отец Алексея Гончаренко (к слову, тогда они на пару отстаивали в городе русский язык, боролись с националистическими группировками и выслуживались перед Януковичем). Труханов же, напротив, в свою каденцию даже пытался вернуть аэропорт в собственность города…

В общем, и это дело по традиции затерялось где-то в коридорах между генпрокуратурой и НАБУ. Однако в период его расследования в Одессе закрывались и оказывались без финансирования частные структуры, владение которыми приписывали Труханову, а его приближенные «по секрету всему свету» шептали: «Мэра нет — он опять повез чемоданчик Луценко в Киев». Ну, это как если бы доярки собрались и засудили бы вдруг корову.

Можно вспомнить и еще ряд дел. Например, об «Аэродроме «Застава», когда, как и в случае с «Краяном», мэрия выкупила территорию, которая пошла на действительно необходимую меру — под расширение кладбища, а часть отдала под коммерческую деятельность. Это обошлось городу в 147 миллионов.

Гремело и дело «О кредите», который бывший мэр Эдуард Гурвиц взял, заложив почти сотню коммунальных предприятий, включая районные администрации и стратегический, жизненно важный объект — коммунальное предприятие «Теплоснабжение Одессы». Но и тут мэр Труханов оказался не при чем. Повторимся, кредит брал Гурвиц, а команда Труханова расхлебывала. Может, и театрально расхлебывала, но и в этом случае «правосудию» не удалось ничего доказать.

Если говорить о схемах покупки-продажи, по которым разворована вся страна, то очень сомнительно, что все кристально чисто в мэриях других городов. И ведь речь идет о тех случаях, когда нью-юристы умудрились «сшить» их хоть в какие-то дела, которые под силу развалить даже выпускникам киваловского юридического колледжа, а уж о непроверенных данных остается только вздыхать.

Если взять одесские оппозиционные Труханову СМИ, то там чуть ли не каждый день публикуются и выходят в эфир «журналистские расследования» в лучших традициях «А по ночам он еще и пьет кровь младенцев на кладбище». Говорят про офшоры, про несколько паспортов гражданина Труханова, упирая, естественно, на российский паспорт. Ксерокопии которого видели все, а вот сам паспорт — нет.

Можно вспомнить и «антитрухановский палаточный городок» с ежедневными клоунадами, провокациями и самоизбиениями активистов. И постоянные обвинения в том, что только трухановские фирмы выигрывают тендеры на ремонт дорог…

Так давайте, расследуйте по уму, без «чемоданчика в Киев».

Казалось бы, после стольких обвинений, такого прессинга, зачем нужны еще и перформансы с обысками у бывших жен и извлечения старой трухановской обуви? А я отвечу, потому что статья 366 УК Украины, которую вменяют Труханову, предусматривает, что даже если его осудят условно, то занять мэрскую должность он уже не сможет.

То есть, всеми силами Труханова надо сместить с поста. Чем и занимается Зе-комнада.

Сейчас, уверена, будет запущена и новая волна «Ату!» с привлечением бесчисленных и ошивающихся без дела националистических банд-формирований, которые упирают на то, что «Труханов — сепаратист».

По этому поводу, кстати, смешно. Так как во время событий пятилетней давности, получивших в народе название Русская весна, нынешний одесский мэр занял нейтральную позицию и при попытках «пойти в люди» его просто освистывали.

Но факт и в том, что одесситы, скажем так, антимайдановских взглядов, пассивных или же участники собраний на Куликовом поле возле сгоревшего с людьми Дома профсоюзов, все равно, пусть и через силу, выберут его.

Во-первых, сколько бы ни критиковали Труханова, но до него — с развала Союза и при всех прежних мэрах, не делалось практически ничего. А при Труханове стали ремонтировать даже убитые, разлагающиеся и заброшенные дворы. Про пафосные открытия стадионов и прочих объектов «для понту» промолчу. В одной заметке сделанного не перечислить.

Очевидно же, что Львов задалбывает страну своим мусором, руководство Днепра жалуется, что горожане воруют новые мусорные контейнеры, чтобы солить в них капусту, а на новые нет денег, а у Кличко трещат по швам мосты да бьют «животворящие» канализационные источники. Только Харьков и Одесса меняются в лучшую сторону. Только за этих мэров (конечно, достойных и критики) проголосуют горожане.

Если не по сути (начиная со 2 мая 2014 года Одесса спит летаргическим сном), то ходя бы по форме Одесса еще не развалилась окончательно. А это и туристическая привлекательность, и экономические выгоды — еще есть, что «докрасть».

Больше всего «антикоррупционеры» боятся именно этого — судя по сегодняшним настроениям на предстоящих выборах Одесса выберет Труханова. И последний аргумент в его пользу — хотя бы потому, что достойной альтернативы ему нет. Ну кто? Политический труп Гурвиц, безумный Саакашвили, какой-нибудь бородатый вейпер в узких штанах от Зе?..

Вот этого рулевые страны беспринципного непрофессионализма и скотства и не хотят допустить. Ну, разве что променяют на вышеуказанный «чемоданчик». Нет чтобы просто оставить Одессу в покое.