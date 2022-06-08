Почему Зеленский не заинтересован в вывозе зерна из Одессы
Под предлогом необходимости разблокировки украинских портов Киев ждет от Запада новых поставок ракет.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.
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Он говорит, что в настоящее время идет процесс обучения украинских военных навыкам эксплуатации британских и американских противокорабельных ракет (ПКР).
«И возможно, совсем скоро они встанут на боевое дежурство в ВМСУ на черноморском побережье. В связи с мировыми продовольственными проблемами ООН и страны Запада намерены ускорить вывоз зерна с Украины. Но в Киеве на этой проблеме, похоже, хотят заработать. Зеленский ждет новых поставок ПКР и других вооружений для своих ВМС», – сказал Шульгин «Независимой газете».
Он полагает, что ПКР большой дальности нужны Киеву, чтобы отвоевать остров Змеиный, который на Западе называют «южно-дунайскими воротами НАТО». Кроме этого, говорит эксперт, ВМСУ не оставляют планов уничтожения кораблей Черноморского флота РФ и Крымского моста, а ПКР могут быть использованы для этих целей.
В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев говорит, что если начнутся поставки украинского зерна на мировой рынок, Россию перестанут обвинять в организации продовольственного кризиса на планете.
«В Киеве этого не хотят. Пока «золотой зерновой запас» у Зеленского, он сможет выкачивать у своих партнеров на Западе новые вооружения и получать поддержку. Поэтому он и не спешит давать добро на разблокировку минных полей и вынашивает собственные стратегические планы, чтобы ослабить позиции России в Черном море», – резюмировал Неткачев.
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