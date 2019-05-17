Почему Зеленский обречён быть русофобом

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский является производной подконтрольного Западу националистического режима, захватившего власть на Украине. Нет никаких надежд на корректировку курса и восстановление прав русского населения.

Об этом в ходе конференции заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не стоит увязывать слишком больших надежд с новым президентом Украины, потому что он всё равно представляет из себя часть той системы, которая является однозначно враждебной по отношению к нашему государству, однозначно враждебная по отношению к республикам Донбасса, к Русскому миру и так далее.

Даже если бы Зеленский захотел воплотить в жизнь какие-то меры по улучшению отношений с РФ, скажем, по улучшению или приданию русскому языку статуса государственного на Украине, то ему, конечно же, сделать этого точно не дадут, его тут же обвинят в том, что он является «агентом Кремля», его уже в этом обвиняют.

Его тут же обвинят в том, что он действует против интересов Украины, и он вынужден будет в чисто тактических интересах отказаться от подобного рода мер, даже учитывая тот факт, что все они направлены не только в интересах России и граждан РФ, но и, собственно говоря, граждан Украины», – заявил Безпалько.