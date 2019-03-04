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04.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Оппозиция, Политика, Украина
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Почему Зеленский оказался так слаб

В отличие от выступлений в рамках «95 квартала», появление Владимира Зеленского в политических телеэфирах пока что выглядит откровенно слабо, однако этому есть объяснение, рассуждает в своем блоге украинский политолог Юрий Романенко.

«Многие удивляются, почему Зеленский так слаб в публичной дискуссии и так остроумен в скетчах «95 квартала». Вы же забываете, что скетчи готовят десятки, а то и сотни людей. Десятки райтеров сидят и пишут сценарии, потому на сцене Зеленский имеет с ситуацией, где она подконтрольна изначально – и им самим, и его же командой сформирована.

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В публичном поле же он выходит, не имея необходимых знаний и опыта, при этом сталкиваясь с профи, которые легко ловят его на нестыковках, а взять масштабом, и полной картинки он еще не может, потому что у него ее еще просто нет.  Потому Зеленский выглядит таким неуверенным и даже жалким в некоторые моменты.

Поэтому для него лучший сценарий на выборах – вообще не выползать на дебаты, закинул сериал и поехал за границу. За него будут голосовать не потому, что он что-то знает, а назло всем старым, и для этих избирателей не особо важно, что он там несет.

Наоборот, порохоботы когда яростно накидываются на элекорат Зеленского, обзывая его там «ватным» или каким-то «интеллектуально убогим», только укрепляют его в мысли, что надо проголосовать за Зе, чтобы надрать задницу «всем этим зазнайкам».

Собственно говоря, дурной элитаризм в данном случае служит плохую службу, поскольку для огромной массы населения принадлежность к элите является красной тряпкой. Которой трясет Зе и увлекает этим недовольных», – рассуждает Романенко.

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