Почему Зеленский прячется под маской Лукашенко

17.07.2019, Киев, Сергей Устинов

В Киеве обнародованы весьма любопытные данные совместного соцопроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова. 60,5% украинцев верят в успех реформ в стране. Количество же скептиков рекордно низкое – не верят вовсе лишь 11%.

Такая вера в успех реформ появилась впервые – все последние годы пессимисты преобладали. Теперь же верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду, единственное исключение – избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», среди которых большинство (58%) в успех реформ не верят, – комментируют эти данные представители социологических контор.

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Наиболее оптимистично настроенные избиратели партии «Слуга народа», среди которых 52% уверены, что Украина справиться с проблемами уже в ближайшие годы, избиратели остальных партий все же полагаются на более отдаленную перспективу, – говорят социологи.

Среди политиков самые большие надежды в осуществление реформ украинцы возлагают на президента Владимира Зеленского. Ему доверяют 61 % граждан. Кредит доверия у будущих Рады и правительства на порядок скромнее, но равно выглядит фантастическим для украинских реалий последних 27 лет: 46% и 42% соответственно.

С формальной точки зрения такие запредельные показатели доверия и надежд должны радовать, а не напрягать. Впервые за долгие годы украинцы пусть только на психологическом уровне выбрались из ямы тотальной безнадеги, а социальный пессимизм уступил место оптимизму.

Однако в этом же заключен и гигантский риск. Страшно даже представить уровень разочарования и ненависти к Зеленскому, если он не оправдает этих ожиданий. Которые, как мы понимаем, оправдать в текущих условиях будет весьма непросто. Причем, уровень ненависти будет равен уровню теперешней любви.

Наконец, должна настораживать то, что нынешняя вера – фактически вслепую. Люди поверили в нечто эфемерное, притом, в кредит. Интересно было бы спросить о содержании и основных параметрах реформ, в которые поверили большинство украинцев. К сожалению, такого опроса социологи не проводили, а команда президента продолжает отделываться общими фразами, благоразумно оттягивая «момент истины» на потом – после выборов, когда дать задний ход и сказать, что хотели то мы чего-то совсем другого, будет уже нельзя. И останется лишь, сцепив зубы, утешать себя классической мудростью про очі, которіе бачили, що купували.

В частности, настораживает задекларированная готовность президентской партии запустить через новый парламент полноценный рынок сельхоз земель. С одной стороны, это способно привлечь в экономику миллиарды долларов, с другой же – приведет к разорению множества мелких фермеров и дольщиков, и фактически легализует зависимость от иностранного финансового капитала – а кредитоваться под залог земли украинским латифундистам больше не у кого. В длительной перспективе это приведет к резкой дестабилизации социальной обстановки на селе.

Столь же пугают и озвученные одним из идеологов «Слуги народа» намерения «облегчить» Конституцию от закрепленных в ней социальных гарантий. Не внушает оптимизма и обещанная Зеленским евробанкирам «большая приватизация» госактивов, ведь как свидетельствует опыт, приватизация всегда сопровождается оптимизацией штатов, массовыми увольнениями работников, избавлением предприятий от «непрофильных» социальных активов и обязательств и ликвидацией соцгарантий.

Да и вообще заявленная идеология либертарианства может и хороша, но лишь для маленьких американских городков с самозанятым большинством. Для выросших же в условиях традиционного госпатернализма украинцев это станет вторым изданием «шоковой тераптии» начала 90-х.

Вместе с тем, если рассуждать сугубо теоретически, провал реформ и разочарование не так уж и неизбежны. Это смотря какие именно реформы проводить. Есть варианты, при которых, наоборот, власть будут хвалить, а рейтинги расти.

В этой связи обращает на себя внимание то, как отправившийся в тур по регионам Зеленский вместо ожидавшейся от него роли «украинского Макрона» активно вживается в роль молодого Лукашенко. Не стесняясь в выражениях, дает поручения, распекает местное начальство, прямо на совещаниях увольняет губернаторов, их заместителей, таможенников и прокуроров, выгоняет с заседаний местного актива «разбойника», обещая «позвонить Баканову по поводу этого черта», интересуется у чинуш соответствием стоимости их смартфонов размерам зарплаты, и все это – под аплодисменты публики.

Оппоненты Зеленского уже вовсю критикуют это, как им кажется, «неподходящее» для президента амплуа. Мол, он позорит страну и хамит. Но эта критика – как стрельба из пушки по воробьям, цели своей не достигает. Да и критики страшно далеки от народа и просто не понимают причин, по которым в постсоветских палестинах политики становятся мегапопулярными. Вот и в случае Зеленского, что главное? Народу нравится. А стенания критиков он переживет.

Однако вот эта «игра в Лукашенко» эффективна лишь в случае, если под нею – патерналистская политика. Может ли Зеленский проводить политику, например, новой индустриализации страны или стимулирования внутреннего спроса?

Даже если и захочет, то с имеющимся инструментарием и советниками, рекомендуюшими плыть по течению, указанному МВФ – весьма сомнительно.

Да и сам он, похоже, перенимает у Лукашенко лишь внешнюю манеру самопрезентации, а не экономические взгляды. Собственные же взгляды Зеленский озвучил на встрече с большим бизнесом, где объявил, что государство – не конкурент бизнеса, а сервис, создающий условия для его работы. В этой модели нет места сильному и конкурентному госсектору, а значит, неминуемо то самое избавление от «непрофильных активов» путем их распродажи. Да и вообще, в отличие от радения за интересы работодателей, о встречах нового президента с профсоюзами пока что не слыхать.

Маской Лукашенко нельзя долго прикрывать сокращение социальных программ, ликвидацию льгот и планы продажи земли. В таком случае вместо «украинского Лукашенко» как раз и получается тот самый «украинский Макрон», которого так ждали в лице Зеленского разочарованные коррупцией Порошенко украинские «младореформаторы».

В общем, пока сохраняется нынешняя неопределенность в векторе социально-экономической политики нынешней власти, Зеленский может играть в Лукашенко, что лишь усиливает его образ и повышает рейтинг. Ведь, Лукашенко народ любит не только в его собственной стране, но и на Украине, где он, согласно соцопросам, – второй по популярности политик после Зеленского, если включить в опросник фамилии лидеров иностранных держав.

В то время как Макрон может похвастаться разве что колоссальным антирейтингом. Сотни тысяч французов уже много месяцев выходят на весьма немирные акции против его антисоциальной политики.

Так что если исходить из интересов рейтинга и сохранения народной любви, то по любому лучше быть молодым Лукашенко, чем Макроном любого возраста.

А Зеленскому стоит бояться не того, что он косплеит Лукашенко, а того, как бы через год-другой в результате анонсированной неолиберальной политики он действительно не стал для украинцев их собственным Макроном. С аналогичными протестными последствиями, которые не заставят себя долго ждать.