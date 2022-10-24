Почему Зеленский сделал ставку на «грязную» ядерную бомбу

Новости Украины

Появившиеся в российских СМИ данные разведки об угрозе использования режимом Владимира Зеленского «грязной» ядерной бомбы и последующие телефонные переговоры министра обороны Сергея Шойгу с целым рядом глав военных ведомств стран НАТО – подтверждение серьезности ситуации.

Об опасности такого сценария предупреждалось еще с первых дней спецоперации. О том, почему для Зеленского ядерный взрыв был бы спасением, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» объясняет экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

…Вспомните Зеленского образца предвыборной кампании президента Украины 2019 года. Он выглядел, как человек, искренне желавший окончания войны.

Возможно, он этого даже и хотел. Амбиции и гордыня брали своё – войти в Историю миротворцем, положившим конец войне – было бы действительно замечательно.

Однако недолго музыка играла. Трансформации Зе мы примерно помним. И многие отметили, что окончательный слом ничтожной, как быстро выяснилось, личности, произошел после визита Зеленского в офис британской разведки МИ-6 в начале октября 2020 года.

С тех пор у него свободы в своих действиях не больше, чем у куска известной субстанции, плывущего по канализационным трубам – можно двигаться немного левее, правее, даже ловить волну, но направление и скорость течения изменить невозможно.

С тех пор Зеленский окончательно стал рупором Запада и ретранслятором интересов то Лондона, то Вашингтона, у которых при все схожей русофобии, стратегические цели и задачи разнятся. Лондону нужен свой буфер «от моря до моря» с целью контроля потоков товаров и энергоресурсов со стороны России в Европу – для чего собственно и формировался тройственный союз неравноправных – Британии, Польши и Украины. А Штаты заинтересованы в незаживающей кровоточащей ране на теле России, нокауте европейской экономики. И даже использовании тактического ядерного оружия на европейской территории вполне соответствует интересам Вашингтона.

В таких условиях, находясь в глубочайшем экономическом, энергетическом и социальном кризисе, остатки Украины в лице Зеленского заявляют о стремлении вступить и в ЕС, и в НАТО.

От Украины эти две организации уже получили всё, что можно. Но, в принципе, теоретически, возможно было бы принято такое политическое решение. В ЕС – в ничтожной степени, в НАТО – в крайне малой, но не нулевой. Лично для Зеленского и его одиозного окружения это было бы спасением. Пусть даже не членство в НАТО, а хотя бы официальный ввод войск США на территорию Украины. С киевской власти это сняло бы полноту ответственности, и, возможно, при негативном для них развитии сюжета, им всё же могли бы ослабить ошейник кураторы из-за рубежа и позволили отбыть в Лондон в качестве «уряду в екзилі» – «правительству в изгнании».

Похоже, и в США есть толстый слой в политических сферах, заинтересованных в такой сюжетной линии. Однако для этого нужно нечто форс-мажорное, событие непредвиденное, обладающее «непреодолимой силой» для оппонентов. Таким событием стало для «коллективного Запада СВО, теперь таким событием может стать «применение ядерного оружия со стороны России». То, что можно выдать за применение Россией ЯО – использование «грязной» ядерной бомбы.

Итак, можно будет достичь сразу нескольких целей – изобразить применение Россией ЯО, и создать повод для обвинений России в мировых СМИ во всех смертных грехах – в первом в мире после Хиросимы и Нагасаки использовании ЯО, да ещё и на европейском континенте; в геноциде мирного населения, и в чём угодно ещё – на то хватит фантазии креатившикам из ЦРУ.

Но, также это будет долгосрочное загрязнение значительных территорий, которые скорее всего в итоге перейдут под контроль России. После этого, на применение химического оружия по примеру провокаций «белых касок» в Сирии, никто особого внимания обращать не будет.

И, по имеющейся информации такие планы есть. Киевский режим совместно со старшими по разуму «коллегами» на контролируемой ВСУ территории планируют осуществить террористический акт на аммиакопроводе Тольятти–Одесса в Березнеговатском районе Николаевской области, где проживают около 15 тыс. человек. Удар по аммиакопроводу может быть нанесен ЗРК С-300. И, конечно, всё это будет представлено, как преступление против человечности, совершенное российской армией.

Но сейчас ситуация серьезнее, чем даже с «химоружием».

Киевом действительно готовится провокация «Судного дня», и в подтверждение этого – слишком много фактов. В частности, проводится принудительная эвакуации населения и раздача йодсодержащих препаратов, предназначенных для уменьшения риска развития лучевой болезни ВСУшникам и силовикам в Николаеве. В городе и прилегающих районах проводятся учения, направленные на ликвидацию «чрезвычайных ситуаций», связанных с радиационными загрязнениями. Но это не по причине большой заботы о местных жителях. Они потом будут говорить, – «Мы знали, мы предупреждали». Судьбы жителей Николаева, как и остальных регионов Украины, сценаристам этих событий глубоко безразлична.

По имеющейся информации, наиболее вероятным местом нанесения Киевом удара «грязной бомбы», станет центр города. Цинизм таких провокаций Запада за ширмой киевской власти уже не является, чем-то неожиданным.

Доставить «грязные боеприпасы» можно несколькими минами 203 мм с радиоактивной боевой частью для САУ 2С7 «Пион». Их изготовлением занимались специалисты Киевского Института ядерных исследований и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах под контролем сотрудников ЦРУ и СБУ. Для ядерной начинки использовались радиоактивные вещества с долгим периодом полураспада. Сырье было в избытке, например, ядерные отходы АЭС.

Обстрелами ВСУ «грязными» минами Николаева (Никополя, Энергодара), киевский режим сможет создать локальные очаги радиационного заражения, но внешне известных «ядерных грибов» даже не будет видно. Киевский режим понимает, что в итоге, он не удержит эти территории, «так не доставайся же ты никому» – типичная нацистская логика Киева последних лет. Россия вынуждена будет заниматься отселением людей со значительных по размеру территорий.

И Россия столкнется с проблемой новой волны мобилизации под знаменами Вашингтона всех подконтрольных англосаксам государств. Спрогнозировать поведение нынешних лояльных России стран не так уж просто.

Даже если нынешние партнеры России оценят провокацию трезво, США получат «легитимные» основания для ввода на территорию Украины подразделений 101-й воздушно-десантной дивизии США «Кричащие орлы». Это элитная воздушно-десантная дивизия – лёгкая пехотная группировка численностью 4,7 тыс. военных. Недавно прибыла в Европу, сейчас она размещена на территории Румынии. Её командиры заявили CBS News, что они прибыли для защиты НАТО, но если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины. А, кто лучше знает об эскалации, чем те, кто её организовывает?

Зеленский полностью поддерживает идею применения «грязной бомбы», впрочем, его мнение – факультативно. Но, как бы ему хотелось, чтобы далее ответственность за происходящее на территории Украины далее нес, кто-то другой. Что будет с людьми с украинскими паспортами и ему и солдатам 101-й дивизии, и Вашингтону – совершенно безразлично.

Шойгу уже провёл телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Британии и США. После разговора с Шойгу глава Пентагона Ллойд Остин связался по телефону с министром обороны Украины Резниковым. Тема общения – планируемое применение грязной ядерной бомбы Киевом. Внимут ли западные оппоненты голосу разума? Понимают ли, что толкают мир в пропасть? В последнее время с здравым смыслом они явно не дружили…