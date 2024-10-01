Почему Зеленский увольняет Буданова и Умерова

Офис Владимира Зеленского действительно рассматривает возможность отставки министра обороны Рустема Умерова и главы военной разведки Кирилла Буданова, но по разным причинам.

Об этом в интервью Politeka рассказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буданов – это произведение Банковой. Буданов появился, когда президент имел искренние намерения в скором времени, выиграв войну, на второй срок не баллотироваться. Уйти с президентского поста победителем – человеком, который выиграл войну с русскими. И потом строить дальнейшую судьбу как великий человек, которого знает и уважает весь мир. Вернуться, возможно, в киноиндустрию большим продюсером на уровне Спилберга, снимать про себя родного, как выиграл войну.

Но окружение президента было страшно недовольно таким сценарием. Оно прекрасно понимало, что, если Владимир Александрович их покинет, нужен новый кандидат. Который бы, с одной стороны, был управляемым и давал 100% гарантию, что все они окажутся на местах.

Так появился Буданов.

Всех очень удивляло две вещи. Как можно главой разведки назначить обычного оперативника, пусть даже умеющего плавать с аквалангом и принимающего участие в спецоперациях? Тут должен быть человек другого уровня. По своему интеллекту, стратегическому пониманию.

И второе: желательно, чтобы никто не знал его имени и фамилии, а Буданов у нас интервью давал тогда. Публичность ему была предопределена, он должен был срочно рожать образ героя, который помог выиграть президенту, – чем он и занимался.

Это потом очень дорого нам вылилось в виде погибших спецслужбистов, которых посылали куда-то воткнуть флаг ради того, чтобы потом Буданов мог отчитаться о завоевании Крыма или о захвате Запорожской АЭС. Количество погибших там бойцов ССО пока мало известно, но все знают о неудавшихся операциях.

Но тут ситуация поменялась. Война не выигралась, выборы отменились, а Буданов набрал вес. Если завтра он скажет, что собирается идти в президенты, это будет человек, который отберет у Зеленского немало голосов.

Именно поэтому и думают, куда бы его отослать подальше. Возможно, как Залужного, в далекую страну», – сказал Гайдай.